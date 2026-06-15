Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ministry of Foreign Affairs: Ang mga kahihinatnan ng pagsisindi ng apoy ng mga Zionist ay responsibilidad ng Amerika at Israel.
Ang Ministry of Foreign Affairs ng Islamic Republic of Iran ay mariing kinokondena ang teroristang aksyon ng Zionist regime ngayong hapon ng Linggo, Hunyo 14, 2026 sa military aggression sa isang residential area sa Dahiyeh ng Beirut na nagresulta sa pagkamartir at pagkakasugat ng ilang Lebanese citizen. Ang teroristang krimeng ito ay hindi lamang malinaw na paglabag sa pambansang soberanya at integridad ng teritoryo ng Lebanon, kundi itinuturing din na matinding paglabag sa pag-unawa ng tigil-putukan noong Abril 8, 2026 sa pagitan ng Iran at Amerika.
Ang Islamic Republic of Iran, habang ipinapaalala ang direktang responsibilidad ng gobyerno ng Amerika para sa mga krimeng ginawa ng Zionist regime at ang paulit-ulit na paglabag sa tigil-putukan ng rehimeng iyon laban sa Lebanon o Iran, ay nagbibigay-diin sa determinasyon nito na gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang gamitin ang likas na karapatan ng lehitimong pagtatanggol sa sarili. Malinaw na ang responsibilidad para sa mapanganib na mga kahihinatnan ng pagsisindi ng apoy ng Zionist regime para sa kapayapaan at seguridad ay sasagutin ng Amerika at ng Zionist regime.
Tehran – Ministry of Foreign Affairs ng Islamic Republic of Iran (Hunyo 15, 2026) – Ilang oras pagkatapos ng air strike ng Zionist regime sa residential area ng Dahiyeh ng Beirut (na nagresulta sa pagkamartir at pagkakasugat ng ilang Lebanese citizen at pag-target kay Ali Daqduq, isa sa matataas na kumander ng Hezbollah), ang Ministry of Foreign Affairs ng Iran ay naglabas ng mariing pahayag na kinondena ang aksyong ito at inilarawan ito bilang malinaw na paglabag sa tigil-putukan at paglabag sa pambansang soberanya ng Lebanon.
Sa pahayag na ito na inilathala ngayong hapon (Linggo), idiniin na "ang teroristang aksyon ng Zionist regime ngayong hapon sa isang residential area sa Dahiyeh ng Beirut ay hindi lamang malinaw na paglabag sa pambansang soberanya at integridad ng teritoryo ng Lebanon, kundi itinuturing din na matinding paglabag sa pag-unawa ng tigil-putukan noong Abril 8, 2026 sa pagitan ng Iran at Amerika."
Direktang responsibilidad ng Amerika at babala sa mapanganib na mga kahihinatnan
Sa pagpapatuloy ng pahayag nito, ipinapaalala ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran ang "direktang responsibilidad ng gobyerno ng Amerika para sa mga krimeng ginawa ng Zionist regime at ang paulit-ulit na paglabag sa tigil-putukan ng rehimeng iyon laban sa Lebanon o Iran," at binibigyang-diin ang determinasyon ng Tehran na gawin ang "lahat ng kinakailangang hakbang upang gamitin ang likas na karapatan ng lehitimong pagtatanggol sa sarili."
Sa pahayag na ito, nakasaad: "Malinaw na ang responsibilidad para sa mapanganib na mga kahihinatnan ng pagsisindi ng apoy ng Zionist regime para sa kapayapaan at seguridad ay sasagutin ng Amerika at ng Zionist regime. Ang Islamic Republic of Iran ay magbibigay ng angkop na tugon sa agresibong hakbang na ito sa tamang oras at sa loob ng balangkas ng internasyonal na batas at lehitimong pagtatanggol sa sarili."
Ang babalang ito ay ginawa sa panahong kaninang madaling-araw (Linggo), si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa Truth Social ay nagpahayag ng hindi kasiyahan sa pag-atake ng Israel sa Beirut at inilarawan ito bilang "isang hindi kinakailangang aksyon na nakakagambala sa proseso ng kapayapaan."
Background: Paglala ng tensyon sa bisperas ng posibleng kasunduan
Ang pahayag na ito ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran ay inilabas sa panahong ayon sa diplomatikong mapagkukunan, ang draft ng 14-artikulo na pag-unawa sa pagitan ng Iran at Amerika ay nasa huling yugto ng pagsusuri at ilang opisyal kabilang sina Trump at Shehbaz Sharif (punong ministro ng Pakistan) ay nagsalita tungkol sa matinding paglapit sa kasunduan.
Naniniwala ang mga eksperto na ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon (lalo na pagkatapos na tahasang ipinahayag ni Trump na "ang Israel ay hindi dapat magsagawa ng isa pang pag-atake sa Lebanon") ay hindi lamang nakakagambala sa proseso ng usapan, kundi maaari ring magresulta sa isang tiyak na military response mula sa Iran at Hezbollah (nang koordinado). Ipinahayag noon ng mga opisyal ng Iran na ang anumang bagong pagsalakay ng Israel sa Lebanon ay makakatanggap ng mas malawak na tugon mula sa axis of resistance.
Kapansin-pansin na ang Ministry of Foreign Affairs ng Lebanon sa isang hiwalay na pahayag ay kinondena ang pag-atakeng ito at inilarawan ito bilang "malinaw na paglabag sa pambansang soberanya ng Lebanon at Resolution 1701 ng Security Council." Ito ay sa kabila ng katotohanang ipinahayag ng hukbo ng Zionist regime na ipagpapatuloy nito ang mga operasyon sa Lebanon hanggang sa "matiyak ang seguridad ng hilagang settler."
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