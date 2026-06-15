Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sigaw ng isang Bangladeshi skateboarder na batang lalaki na may suot na jersey ng pambansang koponan ng Iran!.
Ang football at pagmamahal sa Iran ay tunay na walang hangganan. Ang batang lalaki na ito sa mga lansangan ng Bangladesh, na nakasuot ng bandila ng Iran at may dalang bandila ng kanyang bansa, ay gumagawa ng isang kamangha-manghang pagtatanghal sa kanyang skateboard. Sa buong puso at may hindi maipaliwanag na sigasig, siya ay sumisigaw ng pangalang "Iran" at hinihiling sa mga tao na suportahan ang Iran sa World Cup.
Ang kanyang mga epiko at kawili-wiling pahayag ay dapat pakinggan:
"Sa mundong ito, ang lahat ng mga Muslim ay may isang koponan; ang Iran!"
"Ang 2026 World Cup, ang kampeon ng football ay ang Iran; tanging ang Iran!"
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