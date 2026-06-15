Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga ulat ng maritime incident sa baybayin ng Yemen
Ang United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ay nag-ulat ng isang security incident sa tubig malapit sa Yemen at ang pag-target ng isang tanker.
Batay sa ulat ng UKMTO, isang maliit na bangka na may apat na armadong sakay ang lumapit sa tanker na ito.
Ang mga sakay ng bangkang ito, sa insidenteng ito, ay nagpaputok ng RPG patungo sa barko.
London – United Kingdom Maritime Trade Operations (Hunyo 15, 2026) – Ang insidenteng ito ay naganap sa panahong ang tensyon sa Red Sea at sa paligid ng Yemen sa mga nakalipas na linggo ay lubhang tumaas. Ayon sa lokal na mapagkukunan, ang target na tanker, sa kabila ng pagpapaputok ng RPG, ay nagawang tumakas at hindi nagtamo ng malubhang pinsala. Sinimulan ng security forces ng rehiyon ang kanilang imbestigasyon upang matukoy ang mga salarin ng pag-atakeng ito. Ito ang ikalawang maritime incident sa tubig ng Yemen sa loob ng 48 oras at naganap kasabay ng paglala ng tensyon kasunod ng pagsasara ng Strait of Hormuz at usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Iran at Amerika.
Batay sa karagdagang mga ulat, ang tanker na ito na may bandila ng Panama ay dumadaan mga 70 milya sa timog-kanluran ng Hodeidah port nang ito ay atakihin. Ang mga mapagkukunang may alam ay nagsabi sa Reuters na ang barkong ito ay pag-aari ng isang Greek company at ang kargamento nito ay krudong langis na ipinapadala sa isa sa mga bansa sa Europa. Wala pang grupong kumuha ng responsibilidad para sa pag-atakeng ito, ngunit naniniwala ang mga security expert na ang pag-atakeng ito ay maaaring isinagawa ng Ansarallah forces ng Yemen o ng mga proxy group na kaanib nila. Binalaan noon ng Ansarallah ng Yemen na tatahakin nito ang anumang barkong may kaugnayan sa Zionist regime o mga kaalyado nito sa Red Sea at Gulpo ng Aden. Ipinahayag din ng mga opisyal ng Amerika na minamanmanan nila ang mga pag-unlad at itinuturing na "hindi katanggap-tanggap" ang anumang banta laban sa internasyonal na pagpapadala.
..........
328
Your Comment