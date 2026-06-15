Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapakamatay ng isang sundalong Zionist kasunod ng shock mula sa digmaan sa Hezbollah.
Iniulat ng Hebrew-language sources na isa sa mga sundalo ng hukbo ng Zionist regime sa hilagang harapan ng sinasakop na Palestine ang nagpakamatay dahil sa psychological pressure mula sa presensya sa larangan ng digmaan laban sa mga mandirigma ng Hezbollah.
Sinasakop na Jerusalem – Media ng Zionist regime (Hunyo 15, 2026) – Iniulat ng Hebrew-language sources ang pagpapakamatay ng isang sundalong Israeli sa hilagang harapan ng sinasakop na Palestine. Batay sa mga ulat na ito, ang sundalong ito ay gumawa ng hakbang na ito dahil sa matinding psychological pressure mula sa presensya sa larangan ng digmaan at pagharap sa drone at missile attacks ng Hezbollah ng Lebanon. Ang insidenteng ito ay naganap sa panahong ilang beses nang nagbabala ang Israeli media tungkol sa pagtaas ng mga kaso ng pagpapakamatay at psychological disorders (kabilang ang PTSD) sa mga sundalo ng rehimeng ito dahil sa pagpapahaba ng digmaan. Naniniwala ang mga military psychologist expert na ang mabibigat na nasawi at walang tigil na pag-atake ng paglaban gamit ang mga suicide drone sa mga posisyon ng Israel sa hilagang harapan ay nagkaroon ng mapanirang epekto sa moral ng mga sundalo at sa kanilang sikolohikal na kakayahan.
Kapansin-pansin na bago ito, iniulat din ng Israeli media na sa mga nakaraang buwan, ang bilang ng mga sundalong nagpakamatay sa hukbo ng rehimeng ito ay kapansin-pansing tumaas at ang mga military official, dahil sa takot na bumagsak ang moral ng mga sundalo, ay tumanggi na maglabas ng tumpak na estadistika ng mga kasong ito. Ang hukbo ng Zionist regime ay hindi pa nagpapakita ng opisyal na tugon sa ulat na ito at muling hiniling ng mga military official sa media na umiwas sa pagpapalabas ng karagdagang detalye sa bagay na ito.
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