Video| Mamamahayag: Ang kasunduan ba sa Iran ay magsasama ng pag-alis ng mga sanction?

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mamamahayag: Ang kasunduan ba sa Iran ay magsasama ng pag-alis ng mga sanction?
Trump: Hindi, hindi ito magsasama ng pag-alis ng mga parusa. Ito ay isang bagay na nakasalalay sa pag-uugali.
Ang representante ni Trump ay nagpahayag din noon sa mga pahayag na pinaniniwalaang bahagi ng palaging taktika ng Washington sa masamang pananampalataya na ang anumang pag-alis ng mga parusa laban sa Iran ay mangyayari lamang kung ang Iran ay susunod sa mga pangako nito.
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