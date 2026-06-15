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Video| Mamamahayag: Ang kasunduan ba sa Iran ay magsasama ng pag-alis ng mga sanction?

15 Hunyo 2026 - 21:06
News ID: 1827668
Video| Mamamahayag: Ang kasunduan ba sa Iran ay magsasama ng pag-alis ng mga sanction?

Mamamahayag: Ang kasunduan ba sa Iran ay magsasama ng pag-alis ng mga sanction?

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mamamahayag: Ang kasunduan ba sa Iran ay magsasama ng pag-alis ng mga sanction?

Trump: Hindi, hindi ito magsasama ng pag-alis ng mga parusa. Ito ay isang bagay na nakasalalay sa pag-uugali.

Ang representante ni Trump ay nagpahayag din noon sa mga pahayag na pinaniniwalaang bahagi ng palaging taktika ng Washington sa masamang pananampalataya na ang anumang pag-alis ng mga parusa laban sa Iran ay mangyayari lamang kung ang Iran ay susunod sa mga pangako nito.

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