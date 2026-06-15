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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nakababahalang ulat ng United Nations sa sakuna sa Sudan; higit 1,000 sibilyan ang namatay sa drone attacks
Inihayag ng UN High Commissioner for Human Rights na sa nakalipas na limang buwan lamang (Enero hanggang Mayo 2026), higit isang libong sibilyan ang namatay sa mga pag-atakeng ito. Si Volker Turk, UN High Commissioner for Human Rights, na binanggit ang nakakatakot na paglala ng mga labanan sa pagitan ng hukbo at ng Rapid Support Forces, ay nag-ulat ng paglilikas ng 13 milyong tao at ang paglitaw ng isa sa pinakamalaking taggutom sa mundo.
Kasabay nito, ang gobyerno ng Sudan, sa pamamagitan ng pagsumite ng isang opisyal na memorandum sa Security Council, ay inakusahan ang Rapid Support Forces ng mabibigat na krimen kabilang ang pagpatay sa mga sugatan sa El Fasher University at pamamahala ng isang organisadong network ng trafficking ng mga bahagi ng katawan sa mga bilangguan sa Darfur, at humiling ng agarang internasyonal na interbensyon.
Geneva – UN High Commissioner for Human Rights (Hunyo 15, 2026) – Si Volker Turk, UN High Commissioner for Human Rights, ngayon sa pagpapalabas ng isang babalang pahayag ay nagpahayag na mula Enero hanggang Mayo 2026, higit isang libong sibilyan ang namatay sa drone at air strikes sa Sudan. Ang civil war sa Sudan na nagsimula noong Abril 2023 sa pagitan ng Sudanese Armed Forces sa ilalim ni Abdel Fattah al-Burhan at ng Rapid Support Forces sa ilalim ni Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) ay pumasok na ngayon sa ikatlong taon nito at naging isa sa pinakamadugong labanan sa kontemporaryong panahon. Si Turk, na binanggit ang paglilikas ng higit 13 milyong tao (halos isang-ikalima ng populasyon ng Sudan) at ang paglitaw ng "isa sa pinakamalaking taggutom sa mundo" sa iba't ibang lugar ng bansang ito, ay humiling ng agarang pagtigil ng karahasan at walang hadlang na pagpapadala ng makataong tulong.
Kasabay nito, ang gobyerno ng Sudan, sa pamamagitan ng pagsumite ng isang opisyal na memorandum sa UN Security Council, ay inakusahan ang Rapid Support Forces ng "sistematikong krimen sa digmaan." Batay sa ulat na ito, pinatay ng mga paramilitary ng RSF sa kanilang pagkuha sa El Fasher University sa Darfur ang mga sugatang sibilyan sa lugar. May mga ulat din na inilabas tungkol sa pamamahala ng isang "organisadong network ng trafficking ng mga bahagi ng katawan" sa mga bilangguan sa ilalim ng kontrol ng grupong ito sa Darfur. Ang mga paratang na ito ay ginawa sa panahong ang Rapid Support Forces ay inakusahan noon ng paggawa ng mga krimen laban sa sangkatauhan sa panahon ng Darfur war (2003) at pagsupil sa mga protesta sa Khartoum (2019).
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