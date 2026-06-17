Video| Pagpapatuloy ng pag-aresto sa mga pro-Palestinian na nagpoprotesta sa Britain

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapatuloy ng pag-aresto sa mga pro-Palestinian na nagpoprotesta sa Britain.
Ang pulisya ng Britain ay patuloy na inaaresto ang ilang pro-Palestinian na nagpoprotesta sa mga protestang rali dahil sa pagsigaw ng mga slogan laban sa genocide sa Gaza.
Ang mga pagharap na ito ay sinalubong ng mga pamumuna tungkol sa paghihigpit sa kalayaan sa pagsasalita at pagsupil sa mga protesta kasabay ng patuloy na pag-atake ng Zionist regime laban sa mga Palestinian.
..........
328
Your Comment