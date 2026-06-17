Video| · Lokasyon ng Seremonya sa Tehran: Gaganapin sa Imam Khomeini Grand Mosalla. · Iskedyul ng Mga Seremonya: · Ceremonya ng Pamamaalam: Hulyo 4

Ayon sa mga ulat, ang ruta ng prusisyon sa Tehran ay hindi pa opisyal na inilalathala, ngunit ang pangunahing seremonya ay gaganapin sa Imam Khomeini Grand Mosalla. Narito ang mga detalye ayon sa mga ulat: Lokasyon ng Seremonya sa Tehran: Gaganapin sa Imam Khomeini Grand Mosalla.
· Iskedyul ng Mga Seremonya:
· Ceremonya ng Pamamaalam: Hulyo 4 at 5.
· Prusisyon sa Tehran: Hulyo 6.
· Prusisyon sa Qom: Hulyo 7.
· Libing sa Mashhad: Hulyo 9, sa Banal na Dambana ng Imam Reza.
Bagama't ang eksaktong ruta ng prusisyon sa mga lansangan ng Tehran ay hindi pa naihahayag, inaasahan ang isang napakalaking bilang ng mga dadalo, na may mga paghahandang isinasagawa para sa pagitan ng 15 hanggang 20 milyong katao sa kabisera.
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