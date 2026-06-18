Washington – Kongreso ng Amerika (Hunyo 17, 2026) – Si Chris Murphy, senador ng Democrat mula sa Connecticut at miyembro ng Senate Foreign Relations C

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Washington – Kongreso ng Amerika (Hunyo 17, 2026) – Si Chris Murphy, senador ng Democrat mula sa Connecticut at miyembro ng Senate Foreign Relations Committee, noong Miyerkules sa kanyang talumpati sa Senate floor, ay tinawag ang paunang kasunduan ng Amerika sa Iran bilang "nakakabaliw" at ang "pinakanakakahiya" na kasunduan na maiisip.
Binanggit ni Murphy ang mga inilabas na detalye ng 14-artikulo na memorandum of understanding, at idiniin na ang Iran sa kasunduang ito ay "walang bagong pangako" na tinanggap. Sinabi niya: "Ang Iran ay nagbigay lamang ng isang konsesyon – ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz – at iyon ay hindi naman konsesyon, dahil ang Strait of Hormuz ay bukas bago ang digmaan." Bilang kapalit, nangako ang Estados Unidos na agad na aalisin ang mga parusa sa langis ng Iran, palalayain ang mga nakapirming ari-arian ng Iran (na tinatayang mga 24 bilyong dolyar), aalisin ang naval blockade sa mga daungan ng Iran, at sa pakikipagtulungan ng mga bansa sa rehiyon, magbibigay ng 300 bilyong dolyar na programa para sa muling pagtatayo at pag-unlad ng ekonomiya ng Iran.
Ipinahiwatig ni Murphy na ang Iran, bago ang digmaan, ay ilang beses nang nangako na hindi gagawa ng sandatang nukleyar, at ngayon ay inuulit lamang nito ang parehong pangako. Kaya ang Iran ay hindi umatras sa nuclear program, missile program, o drone program nito. Idiniin niya: "Ang kasunduang ito ay malinaw na nagpapatunay kung gaano kasakuna ang digmaan sa Iran."
Pinuna ng senador ng Democrat si Trump at sinabi na ang pangulo "ay hindi nakamit ang alinman sa kanyang mga layunin sa digmaan." Ayon kay Murphy, ang Iran ngayon ay mas malakas kaysa bago ang digmaan, ang rehimen nito ay nananatili, at napatunayan ng Iran na maaari nitong ihinto ang pandaigdigang kalakalan.
Sa kabila ng matinding pamumunang ito, idiniin ni Murphy na tinatanggap niya ang anumang kasunduan upang tapusin ang digmaan, dahil "sa bawat araw na nagpapatuloy ang digmaang ito, ang Amerika ay humihina" at ang presyo ng gasolina sa maraming bahagi ng Amerika ay lumampas na sa 6 na dolyar bawat galon. Idinagdag niya: "Ang kasunduang ito ay praktikal na pagsuko sa Iran, ngunit ang pagsukong ito ay tama, dahil ang baliw at iligal na digmaang ito ay dapat tapusin sa lalong madaling panahon."
..........
328
Your Comment