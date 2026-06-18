Video| London – International Network (Hunyo 18, 2026) – Ilang oras matapos ang paglabas ng buong teksto ng 14-artikulo na memorandum of understanding

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-London – International Network (Hunyo 18, 2026) – Ilang oras matapos ang paglabas ng buong teksto ng 14-artikulo na memorandum of understanding ng Iran at Amerika, ang matinding reaksyon ng host ng International network sa cyberspace ay nagkaroon ng malawak na epekto at nagpakita na kahit ang Western media ay hindi makapaniwala sa malawak na konsesyon ng Amerika sa Iran.
"Naging keso ang maximum pressure campaign"
Binanggit ng host ng International network ang mga pangunahing konsesyon ng Amerika sa memorandum na ito at sinabi: "Ang mga konsesyon na ibinigay ni Trump sa Islamic Republic ay nangangahulugan na ang maximum pressure campaign, parusa, atbp. ay naging keso!" Idinagdag niya na ang Amerika, pagkatapos ng mga buwan ng digmaan at paggasta ng napakalaking halaga, ay praktikal na tinalikuran ang lahat ng mga paunang layunin nito at pumayag sa mga pangunahing kahilingan ng Iran.
Reaksyon ng pandaigdigang media; mula sa "pagsuko" hanggang sa "pambansang kahihiyan"
Ang internasyonal na media ay tumugon din sa kasunduang ito sa matatalim na pamagat. Isinulat ng New York Times sa isang ulat: "Talo si Trump sa digmaang ito" at idiniin na ang Amerika ay humina sa military, diplomatiko, at pang-ekonomiyang dimensyon. Tinawag ito ng Globe and Mail ng Canada bilang "pambansang kahihiyan" para sa Amerika. Inilarawan din ng Sky News ang kasunduang ito bilang "implisit na pagtanggap ng estratehikong pagkatalo" ng administrasyong Trump.
Anong mga konsesyon ang ibinigay ng Amerika at ano ang nakuha ng Iran?
Batay sa inilabas na teksto ng memorandum, nangako ang Amerika na aalisin nito ang naval blockade sa mga daungan ng Iran sa loob ng 30 araw, kakanselahin ang mga parusa sa langis, palalayain ang mga nakapirming ari-arian ng Iran, at sa pakikipagtulungan ng mga bansa sa rehiyon, magbibigay ng 300 bilyong dolyar na programa para sa muling pagtatayo at pag-unlad ng ekonomiya ng Iran. Bilang kapalit, ang Iran ay nangako lamang na "hindi kailanman maghahangad ng sandatang nukleyar" – ang parehong pangako na paulit-ulit nitong ginawa bago ang digmaan. Ang missile program ng Iran at pagsuporta sa mga rehiyonal na grupo ng paglaban ay ganap na tinanggal mula sa agenda ng usapan.
Mga reaksyon: "Gumugulong si Reagan sa kanyang libingan"
Sumulat si Bill Cassidy, senador ng Republican, sa X social network: "Gumugulong si Reagan sa kanyang libingan. Ang nuclear ambisyon ng Iran ay hindi napigilan at natutunan nila na ang pagbabanta na isara ang Strait of Hormuz ay epektibo at walang alinlangan na gagamitin nila ito sa hinaharap." Tinawag naman ito ni Tom Cotton, isa pang senador, bilang "ganap na pagsuko" sa Iran. Inilarawan din ito ni Mike Pence, dating representante ni Trump, bilang "isang uri ng pagpapakumbaba" na tinanggihan ng nakaraang administrasyon sa nuclear agreement ni Obama.
Bakit itinuturing ang kasunduang ito bilang isang pagkatalo para sa Amerika?
Binanggit ng mga eksperto ang tatlong pangunahing dahilan para sa pagkatalo ng Amerika sa kasunduang ito: una, ang Amerika, pagkatapos ng mga buwan ng digmaan at paggasta ng bilyong dolyar, ay hindi nakamit ang alinman sa mga ipinahayag na layunin nito (kabilang ang pagtigil ng nuclear program, pagkawasak ng ballistic missiles, at pagtatapos ng rehiyonal na presensya ng Iran). Pangalawa, ang kasunduang ito sa praktika ay kahawig ng 2015 nuclear agreement (JCPOA) na tinawag mismo ni Trump na "pinakamasamang kasunduan sa kasaysayan." Pangatlo, ipinakita ng Iran sa kasunduang ito na ang pagbabanta na isara ang Strait of Hormuz ay isang epektibong pressure lever at gagamitin ito sa hinaharap.
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