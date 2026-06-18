Video| Pagtutol ng mga tao ng Bahrain sa pagharap sa mga simbolo ng Ashura

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtutol ng mga tao ng Bahrain sa pagharap sa mga simbolo ng Ashura.
Pagkatapos na pumasok ang mga pwersa ng rehimeng Al Khalifa sa bayan ng "Abu Subay" at tinarget ang ilan sa mga banner at simbolo na may kaugnayan sa seremonya ng Ashura na nakalagay sa mga lansangan ng bayang ito, ang ilang mga residente ay nag-react laban sa mga hakbang na ito.
Manama – Mga ahensya ng balita ng Bahrain (Hunyo 17, 2026) – Ang security forces ng rehimeng Al Khalifa, sa pagpasok sa bayan ng "Abu Subay" sa labas ng Manama, ay nagsagawa ng pagkolekta at pagkasira ng mga itim na bandila, banner, at tela ng Ashura na nakalagay sa mga lansangan at dingding ng lugar na ito para sa buwan ng Muharram. Kasunod ng hakbang na ito, dose-dosenang mga residente, sa pagsigaw ng slogan na "Labbayka ya Hussein," ay humarap sa security forces. Ang sagupaan sa pagitan ng mga nagpoprotesta at mga pwersa ng rehimen ay humantong sa verbal at physical confrontation, at gumamit ang security forces ng tear gas upang ikalat ang mga tao.
Ang bayan ng Abu Subay ay hindi lamang ang lugar na nakasaksi ng gayong mga hakbang. Kinolekta rin ng security forces ang mga simbolo ng Ashura sa mga lugar ng "Abu Quwah," "Bani Jamrah," "Qaryah," at "Tubli." Bago ito, naglabas din ang Ministry of Interior ng Bahrain ng isang direktiba na nagbabawal sa paglalagay ng anumang banner, itim na tela, o relihiyosong simbolo sa mga pampublikong daanan, at pinahintulutan lamang ang pagdaraos ng mga seremonya ng pagluluksa sa loob ng mga Hussainiya at may opisyal na pahintulot. Gayundin, 19 na tagapag-awit ng panaghoy para kay Hussein ang ipinagbawal na dumalo sa mga pagtitipon at prusisyon ng pagluluksa sa loob ng isang taon.
Itinuring ng mga social at legal na aktibista ang mga hakbang na ito bilang "naglilimita sa mga relihiyosong seremonya at ritwal ng Ashura," at kanilang kinondena ito. Inilarawan ng mga matataas na iskolar ng Bahrain sa isang pahayag ang mga hakbang na ito bilang "mali at duwag" at tinawag itong "paghihiganti laban sa mga salungat na opinyon." Ang mga Shia, na bumubuo ng mga 65 hanggang 70 porsyento ng populasyon ng Bahrain, ay nahaharap sa malawakang paghihigpit bawat taon para sa pagdaraos ng mga seremonya ng buwan ng Muharram.
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