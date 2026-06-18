Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sanaa – Saba news agency (Hunyo 18, 2026) – Ang Ministry of Foreign Affairs ng Yemen na nakabase sa Sanaa, sa pagpapalabas ng isang opisyal na pahayag, ay binati ang Tehran sa pagpirma ng memorandum of understanding sa pagitan ng Islamic Republic of Iran at ng Estados Unidos ng Amerika, at inilarawan ito bilang "makasaysayang tagumpay ng Iran laban sa pagsalakay."
Binanggit ng Ministry of Foreign Affairs ng Yemen ang pagtatapos ng pagsalakay at ipinataw na blockade laban sa Iran, at tinawag ang tagumpay na ito bilang "dakilang tagumpay" at "tiyak na tagumpay," at idiniin ang buong suporta ng Sanaa sa kasunduang ito. Sa pahayag na ito, nakasaad na ang opsyon ng "jihad, paglaban, at paninindigan laban sa mga mapang-aping kapangyarihan ay ang pinakamahusay at pinakamurang paraan," at ang dakilang tagumpay na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapatatag ng kooperasyon sa pagitan ng mga Muslim laban sa "mga puwersa ng kasamaan at krimen."
Idiniin din ng Ministry of Foreign Affairs ng Yemen ang "pagkakaisa ng mga larangan" bilang isang ugat na prinsipyo sa katotohanan ng mga malayang bansa, at sinabi na ang mithiin ng Palestine ay mananatiling "compass ng lahat ng malayang pwersa." Sa pahayag na ito, binalaan ang Zionist regime na hindi nito kayang ihiwalay ang mga Palestinian sa alinman sa mga susunod na yugto ng labanan.
Sa pagtatapos, binanggit ng Ministry of Foreign Affairs ng Yemen ang panawagan ni Sayyed Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi, pinuno ng Ansarallah movement, at ipinahayag na ang bansa ng Yemen, kasama ang lahat ng opisyal at popular na sektor nito, ay handa na "makamit ang lahat ng lehitimong karapatan nito at wakasan ang lahat ng anyo ng pagsalakay, pananakop, at blockade."
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