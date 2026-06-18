Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Washington – The Atlantic (Hunyo 18, 2026) – Ang publikasyong ito ay sumulat sa isang pagsusuri na ang 100 araw na digmaan ni Trump laban sa Iran ay natapos nang may kahihiyan sa pagpirma ng kasunduan sa tigil-putukan sa katapusan ng linggo, at ang Estados Unidos ay humina sa military, strategic, economic, at marahil moral na aspeto kaysa dati. Idiniin ng The Atlantic na si Trump ay hindi handang tanggapin ang katotohanang ito at sinisikap niyang ipakita ang kasunduan bilang isang malinaw na tagumpay; samantalang siya ay nagagalit sa paghahambing nito sa kasunduan ng administrasyong Obama sa Iran.
Batay sa ulat na ito, may hindi pagkakasundo sa loob ng gobyerno ng Amerika tungkol sa kasunduang ito, ngunit si Trump ay sumama sa mga nagnanais na wakasan ang digmaan, anuman ang kalagayan nito. Ang pagbabago ng posisyon na ito ay higit na dahil sa lumalaking alalahanin tungkol sa economic na gastos ng digmaan para sa mga Amerikano (kabilang ang pagtaas ng presyo ng gasolina at inflation) at gayundin ang pampulitikang gastos para sa mga Republican sa bisperas ng 2026 midterm elections. Napagpasyahan ng The Atlantic sa pagtatapos na ang kasunduang ito ay nagpapakita ng pagkabigo ng estratehiya ng "maximum pressure" ni Trump at implicit na pagtanggap ng kawalan ng kakayahan ng Amerika na baguhin ang mga regional equation sa pamamagitan ng military tools.
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