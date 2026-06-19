Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Babala ni Vance sa Zionist regime: Kung ako kayo, hindi ko aatakihin ang tanging kaalyado ko.
Ang Bise Presidente ng Amerika, bilang tugon sa galit ng mga opisyal ng rehimeng Israel sa kasunduan sa pagitan ng Tehran at Washington, ay nagbabala sa kanila na kung siya ang nasa kanilang posisyon, hindi niya aatakihin ang kanyang tanging kaalyado.
Si JD Vance, bilang tugon sa tanong tungkol sa pamumuna ng mga Israeli official sa kasunduan ng Amerika at Iran at ang kanilang galit sa kasunduang ito, ay nagsabi: Si Trump sa kasalukuyan ay ang tanging pangulo sa buong mundo na nagpapakita ng pakikiramay sa bansa ng Israel.
Nagbabala siya sa mga Israeli official: "Kung ako ay miyembro ng gabinete ng gobyerno ng Israel, marahil hindi ko aatakihin ang tanging makapangyarihang kaalyado na natitira sa akin sa buong mundo."
Washington – White House press conference (Hunyo 18, 2026) – Si JD Vance, Bise Presidente ng Amerika, bilang tugon sa alon ng malawakang pamumuna ng mga opisyal ng Zionist regime sa kasunduan ng Iran at Amerika, ay nagbabala sa kanila sa hindi pa naganap na tono na huwag atakihin ang kanilang tanging makapangyarihang kaalyado sa mundo.
Binanggit ni Vance ang mga verbal attacks ng mga ekstremistang ministro ng gabinete ng Israel kabilang sina Itamar Ben-Gvir at Bezalel Smotrich, at sinabi na ang mga pahayag na ito ay "nakakabagabag para sa kanya." Idiniin niya na "si Donald J. Trump ay ang tanging pangulo sa buong mundo na kasalukuyang nagpapakita ng pakikiramay sa bansa ng Israel."
Ang Bise Presidente ng Amerika, sa pagpapaalala ng military aid ng Washington sa Tel Aviv, ay nagbabala: "Dalawang-katlo ng mga depensibong armas na nagpoprotekta sa inyong lupain ay ginawa ng Amerikano at pinondohan ng pera ng mga nagbabayad ng buwis ng Amerika." Sinabi ni Vance sa mga Israeli official: "Ang problema ng Israel ay hindi si Donald J. Trump, at sinuman sa Israel na nag-iisip na ang kanyang pinakamalaking problema ay ang Pangulo ng Estados Unidos ay dapat magising at maunawaan ang katotohanan ng kalagayan ng kanyang bansa."
Bilang tugon sa mga pamumuna tungkol sa economic concessions na ibinigay sa Iran, ipinahayag ni Vance na ang Iran "ay hindi makakakuha ng anumang benepisyo mula sa kasunduang ito hangga't hindi nito binabago ang pag-uugali nito" at "hindi makakatanggap ng kahit isang sentimo mula sa Amerika." Hiniling din niya sa mga Israeli official na igalang ang proseso ng kapayapaan at ipinahayag na inaasahan na ang Israel, tulad ng iba, ay "igalang ang proseso ng kapayapaan na ito na kapaki-pakinabang para sa kanilang sarili at sa buong rehiyon."
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong si Donald Trump kahapon sa G7 summit ay pinuna rin ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon at sinabi na "kapag ang dalawang drone ay binaril sa disyerto, hindi na kailangang sirain ang mga gusali sa Beirut."
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