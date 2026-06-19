Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagbabayad ng sahod sa mga settler ng Zionist regime upang ipagpatuloy ang presyon laban sa mga Palestinian.
Batay sa mga dokumentong inilathala ng Ministry of Settlement ng Zionist regime, ang gobyerno ni Benjamin Netanyahu ay nagbabayad ng araw-araw na sahod sa 657 settler sa limang lugar ng West Bank.
Ang planong ito, na magpapatuloy hanggang sa katapusan ng kasalukuyang taon, ay ipinatutupad na may layuning suportahan ang mga aktibidad ng settler sa mga lugar na itinuturing ng mga Palestinian na sinasakop na lupain.
Sinasabi ng mga kritiko na ang patakarang ito ay humantong sa paglala ng proseso ng pagkumpiska ng lupa at pagtaas ng presyon sa mga Palestinian residente, at nagbibigay-daan sa sapilitang paglikas sa kanila mula sa kanilang mga tahanan.
Sinasakop na Jerusalem – Yedioth Aharonoth (Hunyo 18, 2026) – Ipinapakita ng inilathalang dokumento mula sa Ministry of Settlement ng Zionist regime na ang gobyerno ni Benjamin Netanyahu ay naglaan ng badyet na katumbas ng 5.5 milyong shekel (humigit-kumulang 1.89 milyong dolyar) para sa araw-araw na pagbabayad ng sahod sa 657 settler na miyembro ng ekstremistang grupong "Shabiba al-Talal" (Mga Kabataan ng Burol) sa West Bank.
Batay sa planong ito na ipapatupad mula Hunyo hanggang sa katapusan ng 2026, ang bawat isa sa mga settler na ito ay binabayaran ng mga 50 shekel araw-araw (katumbas ng 17 dolyar) upang tustusan ang kanilang mga gastusin sa pagkain, damit, at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang halagang ito ay ipinamamahagi sa pamamagitan ng mga regional council ng settler at sa ilalim ng pangangasiwa ng Ministry of Settlement na pinamumunuan ni Orit Strock, isa sa mga ekstremistang ministro ng gabinete.
Ang grupong "Shabiba al-Talal," na nabuo noong 1998, ay binubuo ng mga kabataang may edad 16 hanggang 26 na naninirahan sa mga iligal na outpost sa mga burol ng West Bank. Ang grupong ito ay kinikilala bilang ideolohikal na core ng "price tag" movement na nagsasagawa ng mga ganting pag-atake laban sa mga Palestinian at kanilang mga ari-arian.
Ipinakilala ng gobyerno ng Israel ang planong ito bilang bahagi ng isang educational program na may badyet na 120 milyong shekel (41.3 milyong dolyar) upang "bawasan ang karahasan" sa West Bank. Gayunpaman, tinawag ito ng mga human rights body kabilang ang Amnesty International at UN Office for Human Rights bilang direktang pinansyal na suporta sa mga ekstremistang grupo na responsable sa malawakang pag-atake laban sa mga Palestinian. Batay sa ulat ng United Nations, mula sa simula ng 2026, mahigit isang libong pag-atake ng settler laban sa mga Palestinian community ang naitala.
Ang hakbang na ito ay ginagawa sa panahong ang internasyonal na komunidad ay dumarami ang presyon laban sa iligal na pagtatayo ng settlement ng Israel, at ang mga bansa tulad ng Britain ay nagpataw ng mga parusa laban sa mga institusyong may kaugnayan sa mga settler.
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