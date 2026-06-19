Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Foreign Policy: Dapat umalis ang Amerika sa Gitnang Silangan.
Washington – Foreign Policy (Hunyo 16, 2026) – Si Steven A. Cook, senior researcher ng Council on Foreign Relations at kolumnista ng Foreign Policy, sa isang artikulo na pinamagatang "Panahon na para umalis ang Estados Unidos sa Gitnang Silangan" ay sumulat na ang Operation "Epic Fury" ay walang strategic na tagumpay para sa Amerika, at ang pagkatalo ni Trump sa digmaan sa Iran ay malamang na magpapabilis sa pag-alis ng Amerika mula sa rehiyon.
Sa pagtukoy sa mga probisyon ng memorandum of understanding ng Iran at Amerika, idiniin ni Cook na ang Amerika at Iran ay muling mag-uusap tungkol sa nuclear program ng Tehran, ang Iran ay papayagang mag-export ng langis sa loob ng 60 araw, at ang Strait of Hormuz ay bubuksan. Gayunpaman, itinuro niya ang kalabuan tungkol sa hinaharap ng Strait of Hormuz at isinulat na ang mga Iranian official ay nagsasabing ang "malayang pagdaan" ay nalalapat lamang sa dalawang buwang napagkasunduan, at pagkatapos nito, ang Iran ay maniningil ng bayad para sa pagdaan ng mga barko.
Itinaas ni Cook ang tanong na "bakit nga ba sinimulan ng Amerika ang digmaang ito?" at napagpasyahan na batay sa mga probisyon ng kasunduan, ang Amerika, mga rehiyonal na kaalyado nito, at maging ang mga Iranian mismo ay nasa mas mabuting kalagayan bago magsimula ang digmaan noong Pebrero 28, 2026. Idinagdag niya na ang pagkatalo ni Trump ay hindi lamang hahantong sa pag-alis ng Washington mula sa rehiyon, kundi ang mga miyembro ng Kongreso, mga kandidato sa pagkapangulo, at mga opisyal ng gobyerno ay walang hilig na gumastos ng pampulitika, military, at pinansyal na gastos para manatili sa Gitnang Silangan.
Ayon sa Al-Khabar Al-Yemeni, hinulaan ni Cook na ang military presence ng Amerika ay bababa sa isang limitadong antas na praktikal na nangangahulugan ng pagtatapos ng Carter Doctrine (ang patakaran ng pagtiyak ng seguridad ng Persian Gulf ng Amerika). Idiniin ng Foreign Policy sa pagtatapos na ang sunud-sunod na pagkatalo ng Amerika mula sa digmaan sa Iraq hanggang sa kasalukuyan ay naglalagay sa bansang ito sa landas ng pagbawas ng presensya at pagtatapos ng papel na panseguridad nito sa Gitnang Silangan.
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