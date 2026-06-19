Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ben-Gvir bilang tugon sa babala ng Amerika: Huwag ninyo kaming pagbantaan.
Si Itamar Ben-Gvir, Ministro ng Panloob na Seguridad ng Zionist regime, bilang tugon sa mga pahayag ni JD Vance, Bise Presidente ng Amerika, ay nagsabi: "Ang sinumang sumusuporta sa amin ay makikinabang at ang sinumang tatalikod sa amin ay malulugi; kaya huwag ninyo kaming pagbantaan."
Ang mga pahayag na ito ay ginawa pagkatapos na si Vance, bilang tugon sa pamumuna ng ilang Israeli official kay Donald Trump at sa kasunduan ng Washington sa Tehran, ay nagbabala sa kanila na huwag punahin ang kanilang tanging makapangyarihang kaalyado.
Sinasakop na Jerusalem – Gabinete ng Zionist regime (Hunyo 18, 2026) – Si Itamar Ben-Gvir, Ministro ng Panloob na Seguridad ng Zionist regime, sa matinding tugon sa babala ni JD Vance, Bise Presidente ng Amerika, ay nagpahayag na ang Israel ay hindi tumatanggap ng banta mula sa anumang kapangyarihan. Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong ang relasyon ng Washington at Tel Aviv, kasunod ng pagpirma ng memorandum of understanding ng Iran at Amerika at ang presyon ni Trump na wakasan ang digmaan sa Lebanon, ay umabot sa pinakamababang antas nito sa mga nakaraang taon. Si Ben-Gvir, na itinuturing na isa sa mga ekstremistang pigura ng gabinete ni Netanyahu, sa pagtukoy sa makasaysayang papel ng Israel bilang estratehikong kaalyado ng Amerika sa rehiyon, ay nagdagdag na "hindi namin kailanman papayagan ang anumang bansa, kabilang ang aming pinakamalapit na kaalyado, na itulak kami sa isang landas na magsasapanganib sa seguridad ng mga tao ng Israel." Ang mga tensyon na ito ay tumaas sa panahong ipinahayag din noon ni Netanyahu na hindi itinuturing ng Israel ang sarili na obligado sa Lebanon probisyon ng kasunduan sa Iran at hindi urong mula sa timog Lebanon.
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