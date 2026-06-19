Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Katz: Hindi namin kailangan ang presensya ni Jolani sa digmaan sa Lebanon.
Si Israel Katz, Ministro ng Digmaan ng Zionist regime, tungkol sa posibilidad ng pagpasok ng Syria sa digmaan laban sa Hezbollah ay nagsabi: "Kami ay nakikipaglaban doon at hindi namin kailangan si Jolani."
Binanggit ni Katz si Jolani at idinagdag: "Dapat siyang manatili sa Syria, huwag makialam sa aming mga gawain, at huwag kaming pilitin na makialam sa kanyang mga gawain."
Sinasakop na Jerusalem – Media ng Zionist regime (Hunyo 18, 2026) – Si Israel Katz, Ministro ng Digmaan ng Zionist regime, bilang tugon sa mga pahayag ni Donald Trump tungkol sa posibleng papel ni Ahmad al-Shara (Abu Mohammad al-Jolani), pinuno ng gobyerno ng Syria, sa digmaan laban sa Hezbollah ng Lebanon, ay nagpahayag na hindi kailangan ng Israel ang kanyang presensya sa labanang ito.
Sa isang panayam sa Israeli television, inilarawan ni Katz si Jolani bilang isang "teroristang nakasuot ng suit" at sinabi: "Kilala naming mabuti ang Syria, hindi tutulong sa amin si Jolani sa Lebanon." Idiniin ng Ministro ng Digmaan ng Israel na "walang sinuman ang makapagsasabi sa amin kung ano ang gagawin" at mas mabuti para kay Jolani na manatili sa Syria at huwag makialam sa mga gawain ng Israel.
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong ipinahayag noon ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, na hiniling niya kay Jolani na pumasok sa Lebanon upang makipagdigma sa Hezbollah at naniniwala na ang Syria ay maaaring gumanap ng papel sa pagtatatag ng kapayapaan sa Lebanon. Gayunpaman, tahasang tinanggihan ni Katz ang panukalang ito at idiniin ang pagpapatuloy ng independiyenteng operasyon ng Israel sa Lebanon.
Idiniin din ng Ministro ng Digmaan ng Israel ang walang limitasyong presensya ng hukbo ng rehimeng ito sa mga security zone ng Lebanon, Syria, at Gaza, at ipinahayag na ang lahat ng mga bahay na matatagpuan sa security zone na itinakda ng Israel sa Lebanon ay nawasak at ang 200,000 residente nito ay hindi papayagang bumalik sa kanilang mga tahanan.
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