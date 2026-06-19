Video| Mensahe ng Pinuno ng Rebolusyon sa tuktok ng mga reaksyon ng mga gumagamit ng social media

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mensahe ng Pinuno ng Rebolusyon sa tuktok ng mga reaksyon ng mga gumagamit ng social media.
Tehran – Iranian media (Hunyo 19, 2026) – Ilang oras matapos ang pagpapalabas ng video message ng Kataas-taasang Lider ng Rebolusyon tungkol sa memorandum of understanding ng Iran at Amerika, ang mensaheng ito ay sinalubong ng malawakang pagtanggap at maraming reaksyon ng mga gumagamit sa social media, at mabilis na nanguna sa mga trending ng balita.
Batay sa mga inilabas na ulat, ang mga gumagamit ng social media, sa muling pagpapalabas ng mga pangunahing bahagi ng mensaheng ito, ay nagbigay-diin sa mga aspeto tulad ng "papel ng mga tao," "pambansang pagkakaisa," at "pagpapanatili ng panlipunang pagkakaisa." Isang gumagamit sa X social network (dating Twitter), na binanggit ang mensaheng ito, ay sumulat: "Ang mensaheng ito ay malinaw na naglalarawan ng problema ng bawat lipunan, na hindi natin dapat tanggapin ang lahat ng hindi mapagkakatiwalaang mga mapagkukunan na ang bilang ay dumarami."
Ipinapahiwatig ng mga ulat na ang mensaheng ito, na inilabas para sa bansa ng Iran tungkol sa memorandum of understanding ng mga pangulo ng Iran at Amerika, ay lumikha ng malawakang alon ng popular na pagtanggap sa cyberspace. Ang mga gumagamit, sa pagpapalabas ng kanilang mga opinyon, ay nagbigay-diin sa kahalagahan ng panloob na pagkakaisa at katapatan sa masa bilang landas ng matagumpay na diplomasya.
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