Video| Pag-amin ng mga Zionist analyst sa pagbaba ng deterrent power ng Israel laban sa Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-amin ng mga Zionist analyst sa pagbaba ng deterrent power ng Israel laban sa Iran.
Si Alon Ben-David, military analyst ng Channel 13 Israel, at Danny Citronovich, dating responsable sa Iran file sa military intelligence ng rehimeng ito, sa kanilang mga pahayag ay tumukoy sa pagbaba ng deterrent power ng Israel laban sa Iran.
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong ang pagtatasa ng mga kahihinatnan ng kamakailang paghaharap sa pagitan ng Iran at Israel ay nagpapatuloy sa pampulitika at security circle ng Zionist regime.
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