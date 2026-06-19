Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tehran – Social media (Hunyo 19, 2026) – Si Seyyed Mohammad Marandi, miyembro ng negotiating team ng Iran sa Pakistan talks, bilang tugon sa pagpirma ng memorandum of understanding ng Iran at Amerika, ay nagpahayag na hindi ipatutupad ng Tehran ang kasunduang ito dahil ang rehimeng Trump ay hindi tumutupad sa mga pangako nito.
Sumulat si Marandi sa X social network (dating Twitter) na "ang rehimeng Trump ay hindi tumutupad sa mga pangako" at ang Iran "sa ilalim ng mga kundisyong ito ay hindi ipatutupad ang memorandum of understanding." Sa pagtukoy sa kasaysayan ng masamang pananampalataya ng Washington, sinabi niya na ang Estados Unidos ay ilang beses nang napatunayan na hindi mapagkakatiwalaan, at sa kadahilanang ito, ang Tehran ay "hindi umaasa sa kasunduang ito." Nagbabala rin si Marandi na ang ekonomiya ng Amerika ay "tiyak na babagsak mula sa bangin" at ang Zionist regime ay "mabigat na parurusahan."
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ay nag-ulat ng pagpirma ng memorandum of understanding sa Switzerland at inilarawan ito bilang "malaking tagumpay." Si Marandi, gayunpaman, sa pagtukoy sa air strike ng Zionist regime sa Dahiyeh ng Beirut na nagresulta sa pagkamartir ni Ali Daqduq, isa sa matataas na kumander ng Hezbollah, ay nagpahayag na hangga't ang mga pagsalakay ng Zionist regime sa Lebanon at Gaza ay hindi nagtatapos, ang kasunduan ay hindi maipapatupad. Tinukoy din niya ang mga paunang kondisyon ng Iran para sa anumang pangwakas na kasunduan kabilang ang kumpletong pagbabalik ng mga nakapirming ari-arian, pag-alis ng mga parusa sa langis, at praktikal na mga garantiya para sa pagtigil ng digmaan sa lahat ng larangan.
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