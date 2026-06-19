Video| Trump tungkol sa kanyang impluwensya sa Tel Aviv: Iginagalang ako ng mga Israeli

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Trump tungkol sa kanyang impluwensya sa Tel Aviv: Iginagalang ako ng mga Israeli.
Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, bilang tugon sa tanong kung mapipigilan niya ang Israel mula sa pag-atake sa Lebanon, ay nagsabi: "Oo; dahil sila ay may malaking paggalang sa akin at nakikinig sila sa anumang sasabihin ko."
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong ang Ministro ng Digmaan ng Israel ilang oras bago nito ay nagbigay-diin sa pagpapatuloy ng military presence ng rehimeng ito sa mga sinasakop na lugar ng Lebanon, Syria, at Gaza at sinabi na walang partido ang makapagdidikta sa Israel.
Ang mga pahayag ni Trump ay muling naglagay sa talakayan tungkol sa lawak ng impluwensya at papel ng Amerika sa security at military desisyon ng Israel sa sentro ng atensyon.
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