Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Manunulat ng Zionist: Ang mga sundalong Israeli sa Lebanon ay naging "madaling target," sila ay hinuhuli tulad ng mga pato.
Si Jackie Khoury, manunulat ng Hebrew na pahayagang "Israel Hayom," na pumupuna sa field na kalagayan ng hukbo ng Israel sa Lebanon, ay sumulat na ang pagbabago ng mga alituntunin ng pagpapaputok ay nagpababa sa kakayahang harapin ang mga pag-atake ng Hezbollah at naglalagay sa mga pwersang nasa frontline sa panganib na sila ay hinuhuli tulad ng mga pato.
Ipinahayag niya na ang pagsulong ng hukbo ng Israel sa Lebanon, maliban sa ilang limitadong operasyon, ay tumigil na, at ilang sundalo ang humihiling ng pagbabago sa mga operational order.
Binanggit din ng manunulat na ito ang pagkalito ng mga field commander dahil sa hindi katiyakan ng pampulitikang kalagayan at mga layunin ng misyon ng hukbo.
Sinasakop na Jerusalem – Israel Hayom (Hunyo 19, 2026) – Si Jackie Khoury, manunulat at military analyst ng Israel Hayom, sa isang tala na binanggit ang kritikal na kalagayan ng hukbo ng Israel sa timog Lebanon, ay sumulat na ang mga sundalong Israeli ay naging "madaling target" para sa Hezbollah at "sila ay hinuhuli tulad ng mga pato."
Sa pagpuna sa pagbabago ng mga alituntunin ng pagpapaputok na inilabas ng mga kumander ng hukbo ng Israel, idiniin ni Khoury na ang mga pagbabagong ito ay lubhang nagpababa sa kakayahang harapin ang mga pag-atake ng Hezbollah at naglalagay sa mga pwersang nasa frontline sa seryosong panganib. Sumulat siya na ang mga bagong limitasyon sa paggamit ng artilerya at air fire ay praktikal na nagpapahintulot sa mga pwersa ng Hezbollah na may higit na kumpiyansa na lumapit at targetin ang mga posisyon ng Israel. Nagbabala si Khoury na ang patakaran ng "pagtitimpi" ng gobyerno ni Netanyahu sa Lebanon ay nagkakahalaga ng buhay ng mga sundalong Israeli.
Ayon sa manunulat na ito, ang pagsulong ng hukbo ng Israel sa Lebanon, maliban sa ilang limitadong operasyon, ay ganap na tumigil, at ang ilang field commander ay humihiling ng agarang pagbabago sa operational order at pagbabalik sa mas agresibong estratehiya. Binanggit din ni Khoury ang pagkalito ng mga field commander dahil sa hindi katiyakan ng pampulitikang kalagayan at eksaktong mga layunin ng misyon ng hukbo, at idiniin na ang kalabuang ito ay lubhang nagpababa sa operational na kakayahan ng mga pwersa.
Kapansin-pansin na sa pagpapatuloy, tinukoy ni Khoury ang matagumpay na operasyon ng Hezbollah sa pagkasira ng Merkava tank noong nakaraang linggo at sumulat na ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita na "ang kaaway ay nagawang tukuyin at pagsamantalahan ang mga kahinaan ng hukbo ng Israel." Sa pagtatapos, hiniling niya ang isang pangunahing pagbabago sa military strategy ng Israel sa Lebanon at nagbabala na ang pagpapatuloy ng kasalukuyang sitwasyon ay magdudulot ng higit pang mga nasawi sa hukbo ng Israel.
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