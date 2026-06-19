Video| Mga protesta ng Haredi Jews malapit sa Military Prison No. 10 sa "Netanya" laban sa military service sa hukbo ng Zionist regime

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga protesta ng Haredi Jews malapit sa Military Prison No. 10 sa "Netanya" laban sa military service sa hukbo ng Zionist regime.
Sinasakop na Jerusalem – Media ng Zionist regime (Hunyo 17, 2026) – Libu-libong ultra-Orthodox Jews noong Miyerkules ay nagtipon sa harap ng Military Prison No. 10 na matatagpuan sa "Beit Lid" military base malapit sa lungsod ng Netanya at nagprotesta laban sa sapilitang military service sa hukbo ng Zionist regime.
Hiniling ng mga nagpoprotesta ang pagpapalaya ng mga indibidwal na inaresto dahil sa pagtanggi sa military service. Batay sa mga ulat, gumamit ng puwersa ang pulisya ng Zionist regime upang ikalat ang mga nagpoprotesta na nagsara ng isang pangunahing intersection. Ang Haredi Jews, na bumubuo ng mga 13 porsyento ng 10 milyong populasyon ng Israel, ay naniniwala na ang kanilang buhay ay nakatuon sa pag-aaral ng Torah at ang military service ay salungat sa kanilang relihiyosong pagkakakilanlan.
Ang mga protestang ito ay ginagawa sa panahong mula noong desisyon ng Korte Suprema ng Zionist regime noong Hunyo 25, 2024 na nag-oobliga sa military service at huminto sa pagpopondo ng mga relihiyosong institusyon para sa mga indibidwal na may edad militar, ang mga tensyon ay patuloy na tumataas. Batay sa ulat ng isang parliamentary committee, taun-taon ay mga 13 libong Haredi na lalaki ang umabot sa edad militar, gayunpaman, wala pang 10 porsyento sa kanila ang nagpaparehistro sa hukbo. Ang bagay na ito ay naging sensitibo sa panahong ang Zionist regime, kasabay ng paglala ng tensyon sa mga harapan ng Lebanon, Iran, Gaza, at West Bank, ay patuloy na nagmo-mobilize ng libu-libong reserve soldiers.
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