Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pabalang na mensahe ng isang Spanish user kay Trump: Binabati namin ang Amerika sa "malaking tagumpay" nito.
Isang Spanish user, sa pagpapalabas ng isang pabalang na mensahe na nakatutok kay Donald Trump, ay sumulat: "Dapat nating batiin ang Estados Unidos sa malaking tagumpay nito."
Madrid – X social network (Hunyo 19, 2026) – Ilang oras matapos ang pagpirma ng memorandum of understanding ng Iran at Amerika sa Palace of Versailles, ang mga Spanish user sa social media ay pinagtawanan ang pag-aangkin ni Donald Trump ng "malaking tagumpay" sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga pabalang na mensahe.
Isang Spanish user, sa pagpapalabas ng mensahe, ay sumulat: "Dapat nating batiin ang Estados Unidos sa malaking tagumpay nito." Ang pabalang na ito ay inilabas bilang tugon sa mga pahayag ni Trump na "ang kasunduan sa Iran ay isang malaking tagumpay para sa Amerika." Ang mga kamakailang tensyon sa pagitan ng Washington at Madrid tungkol sa digmaan sa Iran na humantong sa pagsasara ng airspace ng Espanya sa mga military flight ng Amerika ay nagbigay ng konteksto para sa mga pabalang na ito. Ang mga Spanish user, sa pagtukoy sa malawak na konsesyon ng Amerika sa Iran sa kasunduang ito (kabilang ang pagpapalaya ng 24 bilyong dolyar na ari-arian, pag-alis ng mga parusa sa langis, at pagtanggap sa pamamahala ng Iran sa Strait of Hormuz), ay inilarawan ang kasunduang ito bilang "pagsuko" ni Trump sa Iran.
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