Tokyo – Kyodo News (Hunyo 19, 2026) – Inihayag ng Ministry of Foreign Affairs ng Japan noong Biyernes na ang huling barko na may dalang mga Japanese n

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tokyo – Kyodo News (Hunyo 19, 2026) – Inihayag ng Ministry of Foreign Affairs ng Japan noong Biyernes na ang huling barko na may dalang mga Japanese national ay matagumpay na nakatawid sa Strait of Hormuz at nakalabas mula sa Persian Gulf.
Ayon kay Toshimitsu Motegi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Japan, ang barkong ito na may dalang 3 Japanese crew ay nakatawid sa Strait of Hormuz noong Biyernes (Hunyo 19) pagkatapos ng ilang buwang paghinto sa Persian Gulf dulot ng digmaan sa pagitan ng Iran at Amerika, at kasalukuyang nasa daan pabalik sa Japan. Iniulat ng mga news source na ang barkong ito ay isang tanker ng krudong langis na may bandila ng Liberia na pinamamahalaan ng Japanese company na "Kyoei Tanker."
Nililinaw ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Japan na sa pagtawid na ito, ang lahat ng barkong may kaugnayan sa Japan na may Japanese crew ay nakalabas na mula sa Persian Gulf. Gayunpaman, 37 barkong may kaugnayan sa Japan ang nananatili sa Persian Gulf at Strait of Hormuz area, na wala sa kanila ang may Japanese crew.
Ang Punong Ministro ng Japan, si Sanae Takaichi, sa X social network (dating Twitter) ay nagpahayag na ang gobyerno ng Japan, sa koordinasyon sa Iran, ay pinadali ang ligtas na pagtawid ng barkong ito. Idinagdag niya na ang gobyerno ng Japan ay magpapatuloy sa mga diplomatikong pagsisikap nito upang matiyak ang malaya at ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz at gayundin ang pagpapadali sa pagtawid ng 37 natitirang barko.
Kapansin-pansin na ang Japan ay nakakakuha ng higit 90 porsyento ng imported na krudong langis nito mula sa Gitnang Silangan at ang Strait of Hormuz ay itinuturing na mahalagang arterya ng enerhiya ng bansa. Sa pagpirma ng memorandum of understanding ng Iran at Amerika noong Hunyo 17, 2026, tinatasa ng gobyerno ng Japan na ang proseso ng pagdaan ng mga barko sa estratehikong daang ito ay mapapabilis sa malapit na hinaharap.
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