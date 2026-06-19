Washington – Pahayagang Washington Post (Hunyo 19, 2026) – Ang pahayagang ito sa isang eksklusibong ulat na binanggit ang kasalukuyan at dating mga op

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Washington – Pahayagang Washington Post (Hunyo 19, 2026) – Ang pahayagang ito sa isang eksklusibong ulat na binanggit ang kasalukuyan at dating mga opisyal ng Amerika ay nagsiwalat na ang mga intelligence agency ng Estados Unidos ay nagbabala sa administrasyong Trump na si Benjamin Netanyahu, punong ministro ng Zionist regime, ay malamang na gumawa ng mga hakbang upang pahinain ang mga pagsisikap ni Donald Trump na makamit ang isang matatag na kasunduang pangkapayapaan sa Iran.
Batay sa mga intelligence assessment na ito, si Netanyahu, na nahaharap sa matinding panloob na pampulitikang presyon upang ipagpatuloy ang digmaan sa Lebanon, ay nagbabalak na ipagpatuloy ang military operations laban sa Hezbollah. Ang hakbang na ito ay direktang sumasalungat sa isa sa mga pangunahing probisyon ng memorandum of understanding ng Iran at Amerika na humihiling ng agarang at permanenteng pagtatapos ng mga labanan sa lahat ng larangan kabilang ang Lebanon.
Sinabi ng mga mapagkukunang may alam sa Washington Post na ang isang intelligence report ay nagpasyang sa paglapit ng pangkalahatang halalan ng Israel (na gaganapin sa Oktubre 2026 sa pinakahuli), ang pampulitikang kaligtasan ni Netanyahu ay nakasalalay sa pagpapakita na hindi niya aalisin ang mga pwersang Israeli mula sa Lebanon at mananatiling nakatuon sa pagtaas ng presyon sa Hezbollah. Ipinapakita rin ng mga panloob na survey ng Israel na ang karamihan ng mga mamamayan ng rehimeng ito ay sumusuporta sa pagpapatuloy ng military operations sa Lebanon.
Ang mga babalang ito ay inilabas sa panahong kahapon (Huwebes), si JD Vance, Bise Presidente ng Amerika, bilang tugon sa mga pamumuna ng mga Israeli official sa kasunduan sa Iran, ay nagbabala sa kanila na "huwag atakihin ang kanilang tanging makapangyarihang kaalyado." Iniulat din ng mga news source na tumanggi ang Washington na ibigay ang teksto ng memorandum of understanding sa Israel bago ang opisyal na pagpirma nito.
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