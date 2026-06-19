Video| Karbala – ABNA news agency (Hunyo 19, 2026) – Kasabay ng tanghali ng unang Biyernes ng buwan ng Muharram, ang mga lansangan patungo sa banal na

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Karbala – ABNA news agency (Hunyo 19, 2026) – Kasabay ng tanghali ng unang Biyernes ng buwan ng Muharram, ang mga lansangan patungo sa banal na dambana ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa Karbala ay naging tagpo ng malawakan at masiglang presensya ng mga nagdadalamhati para kay Hussein. Daan-daang libong pilgrim mula sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan ng paglalakad at sa anyo ng mga organisadong prusisyon ng pagluluksa, ay nagpunta sa dambana ng Imam Hussein upang ipakita ang kanilang debosyon sa kanya at sa kanyang tapat na mga kasama.
Mula sa unang oras ng umaga ngayon, ang mga Mowkeb at prusisyon ng pagluluksa mula sa iba't ibang ruta patungo sa banal na dambana ay nagsimula ng kanilang paggalaw patungo sa banal na dambana. Ang mga nagdadalamhati, sa pamamagitan ng pag-awit ng mga elehiya at mga awitin para kay Hussein, pagtataas ng itim at berdeng mga bandila, at pagsusuot ng mga damit ng pagluluksa, ay lumikha ng isang kapaligiran na puno ng kalungkutan at pagmamahal sa pamilya ng Propeta. Ang Banal na Dambana ng Hussein ay nagpahayag din ng ganap na kahandaan nito upang tanggapin ang mga nagdadalamhati sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga tolda ng pagluluksa at pamamahagi ng mga handog sa mga pilgrim.
Ang napakalaking prusisyong ito ay ginaganap sa panahong ngayong taon, ang Muharram ay sinamahan ng mga hamon mula sa kamakailang digmaan at ang presensya ng milyun-milyong pilgrim mula sa iba't ibang bansa; gayunpaman, ang malawakang security at service preparations ng Arba'een central headquarters at ang mga banal na dambana sa Iraq ay nagbigay-daan para sa mas maringal na pagdaraos ng mga ritwal ng pagluluksa na ito. Inaasahan na sa paglapit ng mga araw ng Tasu'a at Ashura, ang bilang ng mga nagdadalamhati sa Karbala ay aabot sa rurok nito at ang banal na lungsod na ito ay magho-host ng isa sa pinakamalaking relihiyosong pagtitipon sa mundo.
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