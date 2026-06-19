Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kabul – ABNA news agency (Hunyo 19, 2026) – Nagbabala si Arafat Jamal, pinuno ng tanggapan ng United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sa Afghanistan, ngayon sa isang press briefing sa Geneva tungkol sa mabigat na pressure na dulot ng malawakang pagbabalik ng mga Afghan migrant mula sa mga karatig bansa, at humiling ng agarang internasyonal na suporta.
Binanggit ni Jamal ang patuloy na proseso ng pagbabalik at ipinahayag na mula noong Setyembre 2023 hanggang sa kasalukuyan, higit 6 milyong Afghan ang bumalik sa Afghanistan mula sa Iran at Pakistan. Sa kasalukuyang taon lamang (2026), higit 750,000 migrant ang bumalik sa Afghanistan mula sa dalawang bansang ito, at inaasahan na ang bilang na ito ay aabot sa mga 3 milyon sa pagtatapos ng taon, kung saan higit sa kalahati sa kanila ay mga babae at bata. Ang mga pagbabalik na ito ay nagpapataas ng populasyon ng Afghanistan ng 10 hanggang 12 porsyento.
Idiniin ni Jamal na ang hindi pa naganap na bilang na ito ay nagdulot ng napakalaking pressure sa mga serbisyo sa Afghanistan. Marami sa mga pagbabalik na ito ay hindi boluntaryo at isinasagawa sa napakahirap na kalagayan. Ang mga bumalik na migrant ay nahaharap sa malalaking hamon kabilang ang kakulangan ng tirahan, access sa identity documents, pangangalagang pangkalusugan, at edukasyon. Nagpahayag si Jamal ng espesyal na pag-aalala tungkol sa kalagayan ng mga kababaihan at batang babae sa Afghanistan na nahaharap sa matinding paghihigpit.
Sa kabila ng matinding pinansyal na limitasyon, ang UNHCR sa 2026 ay nangangailangan ng 216 milyong dolyar na badyet para sa tulong sa mga bulnerableng Afghan sa buong bansa, ngunit hanggang ngayon ay 28 porsyento lamang ng halagang ito ang na-secure. Hiniling ni Jamal sa internasyonal na komunidad na makabuluhang taasan ang kanilang tulong upang matugunan ang agarang pangangailangan sa mga hangganan at gayundin ang pangmatagalang tulong para sa resettlement ng mga bumalik sa Afghanistan.
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