Video| Tehran – Mehr News Agency (Hunyo 19, 2026) – Nakipagkita at nakipag-usap si Mostafa Rajabi Mashhadi, Deputy Minister ng Enerhiya at Elektrisida

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tehran – Mehr News Agency (Hunyo 19, 2026) – Nakipagkita at nakipag-usap si Mostafa Rajabi Mashhadi, Deputy Minister ng Enerhiya at Elektrisidad ng Ministry of Power, sa gilid ng pagpupulong ng mga ministro ng enerhiya ng mga miyembrong bansa ng Shanghai Cooperation Organization sa Bishkek, kay Sergei Tsyvilov, Ministro ng Enerhiya ng Russia.
Batay sa ulat na ito, ipinahayag ng panig Russian ang kahandaan nito na ipadala ang mga eksperto nito sa Iran sa lalong madaling panahon upang mapabilis ang proseso ng pagtatayo ng mga yunit 2 at 3 ng Bushehr nuclear power plant. Noong nakaraan, sa panahon ng 100 araw na digmaan sa pagitan ng Iran at Amerika, karamihan sa mga Russian expert na nagtatrabaho sa proyektong ito ay umalis sa site upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Idiniin ni Rajabi Mashhadi na sa pag-abot ng pag-unawa sa tigil-putukan at pagbaba ng military tensions, ang daan para sa pagbabalik ng mga expert na ito at pagpapatuloy ng operational work ay nabuksan na.
Kapansin-pansin na si Alexei Likhachev, Director General ng state company na Rosatom, ay nagpahayag noon na ang proyekto ng Bushehr power plant ay mananatiling prayoridad para sa kumpanyang ito, at sa sandaling ang panganib ng mga pag-atake sa site ay bumaba sa pinakamababa, ang pagbabalik ng mga Russian staff ay magsisimula. Batay sa mga pinakabagong ulat, ang reaktor ng ikalawang yunit ay higit sa 60 porsyento at ang mga steam generator nito ay 50 porsyento na ang pisikal na pag-unlad, at binalak na ang mga pangunahing kagamitan ng mga yunit na ito ay ipadala sa site mula sa 2027.
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