Video| Tucker Carlson: Kahit isa sa mga pinuno ng Nazi ay hindi kasing uhaw sa dugo ni Ben-Gvir

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tucker Carlson: Kahit isa sa mga pinuno ng Nazi ay hindi kasing uhaw sa dugo ni Ben-Gvir.
Kilalang Amerikanong host at dating tagasuporta ni Trump:
Wala akong kilalang sinuman sa mga pinuno ng Nazi na hayagang kasing uhaw sa dugo ni Ben-Gvir, kabilang si Goebbels (malapit na kaalyado ni Hitler).
Lahat sila ay binitay. Ang mga nakaligtas sa digmaan ay binitay sa Nuremberg.
Wala tayong alam sa nangyayari sa Gaza, dahil maraming mamamahayag ang pinatay at walang pinapayagang pumasok at makita ang Gaza.
Ngunit alam natin na mahigit isang daang libong tao ang napatay, karamihan sa kanila ay mga sibilyan. Sampu-sampung libo sa kanila ay mga babae at bata.
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