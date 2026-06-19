Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tehran – IRNA (Hunyo 19, 2026) – Tinawag ni Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Islamic Republic of Iran, ang pag-aangkin ng ilang media tungkol sa pagsasara ng Strait of Hormuz bilang "walang batayan" at idiniin na ang maritime navigation sa estratehikong daang ito ay nagpapatuloy nang walang pagkagambala.
Binanggit ni Baghaei ang memorandum of understanding sa pagtatapos ng digmaan na nilagdaan noong Hunyo 18, 2026, at ipinahayag na ang sandatahang lakas ng Iran, batay sa mga probisyon ng kasunduang ito, ay gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang matiyak ang seguridad at ligtas na pagdaan ng mga komersyal na barko sa Strait of Hormuz. Batay sa isa sa 14 na probisyon ng memorandum na ito, nangako ang Iran na garantiyahan ang malaya at ligtas na pagdaan ng mga komersyal na barko sa daang ito sa loob ng 60 araw at makipag-usap tungkol sa hinaharap na pamamahala nito sa Oman at iba pang mga bansa sa Persian Gulf.
Idiniin ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs sa pagtatapos na walang pagkagambala sa pagdaan ng mga komersyal na barko sa Strait of Hormuz at ang maritime navigation sa rutang ito ay nagpapatuloy nang normal.
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