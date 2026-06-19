Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nalikha tayong malaya upang labanan ang pang-aapi at pananakop.
Si Sheikh Naim Qassem, Kalihim Heneral ng Hezbollah:
"Lalabanan natin ang anumang pag-asa at kapag ang kaaway ay humarap sa atin ng armas, tayo rin ay babangon upang harapin siya ng armas."
"Tayo ay nilikhang malaya at may kamalayang pinili natin na huwag tanggapin ang pang-aapi, pagkaalipin, pananakop, at pagiging nasa ilalim ng iba, at tanggihan ang mga plano at proyekto ng iba."
"Hangga't sinusunod natin ang mga prinsipyong ito sa ilalim ng pamagat na 'Hussein ang aming landas,' tayo ay magtatagumpay, at ang bawat hakbang na gagawin sa landas ng pagharap sa pananakop ay itinuturing na isang tagumpay para sa atin."
Beirut – Secretariat ng Hezbollah ng Lebanon (Hunyo 19, 2026) – Si Sheikh Naim Qassem, Kalihim Heneral ng Hezbollah ng Lebanon, ngayon sa kanyang talumpati para sa buwan ng Muharram at sa pagtukoy sa mga kamakailang pag-unlad sa rehiyon, ay nagbigay-diin sa pagpapatuloy ng landas ng paglaban laban sa pananakop at dominasyon.
Ang Kalihim Heneral ng Hezbollah, sa pagsasabing "tayo ay nilikhang malaya," ay nagpahayag na ang Hezbollah ay lalaban sa anumang pag-asa sa mga mapang-aping kapangyarihan at tutugon sa anumang pagsalakay ng armas. Sa pagtukoy sa buwan ng Muharram at sa slogan na "Hussein ang aming landas," idiniin niya na ang pagpapatuloy sa landas na ito ay nagtitiyak ng pangwakas na tagumpay.
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong ang Zionist regime, sa kabila ng pagpirma ng memorandum of understanding ng Iran at Amerika at tahasang pagtutol ni Trump, ay pinalawak ang mga pag-atake nito sa Lebanon. Si Sheikh Naim Qassem, sa pagtukoy sa mga pag-atakeng ito, ay nagbigay-diin sa paglaban ng mga tao ng Lebanon at determinasyon ng Hezbollah na ipagpatuloy ang pakikibaka laban sa mga mananakop, at tinanggihan ang anumang pag-urong mula sa landas na ito.
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