Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ahvaz – General Directorate of Roads and Road Transport ng Khuzestan (Hunyo 19, 2026) – Ang General Director ng Roads and Road Transport ng Khuzestan ay nag-ulat ng pagdaan ng higit 41 libong pilgrim mula sa Shalamcheh border sa unang tatlong araw ng Muharram.
Batay sa ulat na ito, mula Hunyo 16 hanggang Hunyo 18, isang kabuuang 41,268 katao ang dumaan sa hangganang ito. Ang Shalamcheh, bilang isa sa pinakamahalagang land crossing para sa pagdaan ng mga pilgrim patungo sa mga banal na dambana, lalo na sa mga araw ng Muharram at Arba'een, ay may mahalagang papel sa paglipat ng mga Iranian pilgrim patungo sa Iraq.
Dahil sa matinding init ng panahon sa mga araw na ito, ang mga lokal na opisyal ay naglaan ng mga espesyal na hakbang upang mapadali ang pagdaan ng mga pilgrim at magbigay ng mga kinakailangang serbisyo. Inaasahan na sa paglapit ng mga araw ng Arba'een, ang dami ng pagdaan sa hangganang ito ay tataas nang malaki.
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