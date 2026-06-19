Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Beirut – Al-Ahed news base (Hunyo 19, 2026) – Si Joseph Aoun, Pangulo ng Lebanon, sa pagkondena sa paglala ng mga pag-atake ng Zionist regime sa timog at Beqaa na mga lugar ng kanyang bansa, ay inilarawan ang mga hakbang na ito bilang "isang mapanganib at mapanghusgang paglala" at nagbabala na ang mga pag-atakeng ito ay nagta-target sa kasalukuyang pagsisikap na patatagin ang tigil-putukan at wakasan ang digmaan.
Si Aoun, na nagsasalita sa isang opisyal na pahayag, ay idiniin na ang mga kamakailang pag-atake ay nagresulta sa pagkamatay at pagkakasugat ng dose-dosenang sibilyan kabilang ang mga kababaihan at bata. Sa pagtukoy sa mga kamakailang pag-unlad sa pagitan ng Amerika at Iran, nagbabala siya na ang paglala ng mga tensyon na ito ay naglalagay sa proseso ng tigil-putukan sa seryosong panganib.
Sa kabila ng mga pag-atakeng ito, idiniin ng Pangulo ng Lebanon ang pangako ng Beirut na makamit ang isang "komprehensibong tigil-putukan sa lalong madaling panahon" at sinabi na inutusan niya ang negotiating team ng Lebanon na unahin ang bagay na ito sa susunod na yugto ng usapan sa Washington. Idiniin ni Aoun na ang kumpletong pagtigil ng mga labanan ay isang paunang kondisyon para sa pagtugon sa iba pang mga pangunahing usapin kabilang ang pag-alis ng mga pwersang Israeli, pag-deploy ng hukbo ng Lebanon, at pagbabalik ng mga lumikas at dinakip, at sa bagay na ito "walang kompromiso ang posible."
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