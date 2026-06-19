Washington – Truth Social network (Hunyo 19, 2026) – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Biyernes sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang laraw

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Washington – Truth Social network (Hunyo 19, 2026) – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Biyernes sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang larawan ng mga resulta ng isang survey sa Truth Social, ay inilarawan ang paunang memorandum of understanding sa Iran bilang "napakapopular" at, bilang tugon sa mga pamumuna ng media at Democrats, ay sumulat: "Isang napakapopular na kasunduan, maliban sa mga pekeng balita at kanilang kasosyo, ang mga Democrat."
Ang larawang inilabas ni Trump ay nagpapakita ng mga resulta ng survey ng "Quantus Insights" na isinagawa noong Hunyo 16 at 17, 2026 na may partisipasyon ng isang libong posibleng Amerikanong botante. Batay sa survey na ito, 56 porsyento ng mga kalahok ang sumang-ayon sa paunang kasunduan ng Amerika at Iran upang ihinto ang mga labanan, muling buksan ang Strait of Hormuz, at simulan ang 60 araw na usapan tungkol sa nuclear program at mga parusa. Sa mga ito, 43 porsyento ang "malakas" at 13 porsyento ang "bahagyang" sumuporta dito. Sa kabilang banda, 13 porsyento ang tutol sa kasunduan (8 porsyento ang malakas na tutol at 5 porsyento ang bahagyang tutol), 16 porsyento ang may neutral na posisyon, at 15 porsyento ang nagsabing hindi pa sila sigurado.
Gayunpaman, ang mga resulta ng iba pang mga survey ay nagpapakita ng ibang larawan. Batay sa pinakabagong magkasanib na survey ng AP-NORC na isinagawa sa pagitan ng Hunyo 11 at 17, 2026, 65 porsyento ng mga Amerikanong nasa hustong gulang ang nagpahayag ng hindi kasiyahan sa paraan ng pamamahala ni Trump sa Iran. Kung saan 34 porsyento lamang ang sumusuporta sa kanyang pagganap sa bagay na ito. Ipinapakita ng survey na ito na ang tatlong-buwan na digmaan sa Iran ay napakaimpopopular sa mga Amerikano.
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