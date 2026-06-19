Washington – NBC News (Hunyo 19, 2026) – Si Barack Obama, dating Pangulo ng Amerika, noong Biyernes sa isang panayam sa "Today Show" ng NBC News, hab

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Washington – NBC News (Hunyo 19, 2026) – Si Barack Obama, dating Pangulo ng Amerika, noong Biyernes sa isang panayam sa "Today Show" ng NBC News, habang nagpapahayag ng kasiyahan sa pagtatatag ng tigil-putukan sa Iran, ay nagpahayag na ang Estados Unidos pagkatapos ng 15 linggong digmaan ay nasa mas masahol na kalagayan kaysa bago magsimula ang labanan noong Pebrero 2026.
Bilang tugon sa tanong ni Craig Melvin, host ng programang ito, tungkol sa nilagdaang memorandum of understanding sa pagitan ng Iran at Amerika, sinabi ni Obama: "Nagsimula tayo ng isang digmaan, gumastos ng bilyun-bilyong dolyar, naglagay ng malaking presyon sa ating hukbo. Maraming tao ang nawalan ng buhay. At pakiramdam ay bumalik tayo sa parehong punto kung nasaan tayo bago magsimula ang digmaan, na may pagkakaiba na marahil ay medyo mas masahol ang kalagayan natin."
Ang dating Pangulo ng Amerika, sa pagtukoy sa 2015 nuclear agreement (JCPOA) na nakipag-usap at nilagdaan sa panahon ng kanyang pagkapangulo, ay nagpahiwatig na sa kasunduang iyon, "tinanggap ng Iran na hindi gagawa ng sandatang nukleyar." Idinagdag niya na ang paglabas ng administrasyong Trump mula sa kasunduang ito noong 2018 ay naging dahilan upang ang Iran ay makabuo ng mas maraming nuclear capacity.
Habang si JD Vance, Bise Presidente ng Amerika, kahapon ay inilarawan ang kasunduan bilang "isang tagumpay na nagbunga na" at inangkin na "ang nuclear program ng Iran ay winasak at ang kumbensyonal na hukbo nito ay nawasak," si Obama, sa ibang posisyon, ay nagpahayag ng pagdududa tungkol sa pakinabang ng Amerika mula sa digmaang ito.
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