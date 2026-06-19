Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tehran – Mehr News Agency (Hunyo 19, 2026) – Tinawag ni Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Islamic Republic of Iran, ang mga kamakailang pahayag ng Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng France tungkol sa karapatang pantao sa Iran bilang "isang malinaw na simbolo ng pagkukunwari at pampulitikang pagpapaimbabaw," at sa pagtukoy sa dula ni Molière na "Tartuffe," itinuring niya ang pagkukunwari bilang isa sa mga matagal nang katangian ng pampulitikang kultura ng France.
Sa isang mensahe sa X social network (dating Twitter) na nakatutok kay Jean-Noël Barrot, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng France, isinulat ni Baghaei: "Ginoong Ministro, tila ang pagkukunwari at pagpapaimbabaw ay nananatiling isa sa mga kilalang katangian ng pampulitikang kultura ng France hanggang sa kasalukuyan; ang parehong bisyo na wastong tinukoy ni Molière sa kanyang dulang 'Tartuffe o ang Mapagkunwari' noong 1664: 'Ang pagkukunwari ay naging uso.'"
Binanggit ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ang katahimikan ng mga Kanluraning bansa sa harap ng mga pag-atake at pagpatay sa mga Iranian citizen, at idiniin: "Kayo ay nanatiling tahimik noong ang mga lungsod ng Iran ay walang awa na binobomba at ang mga inosenteng Iranian sa Minab, Tehran, Lamerd, Isfahan, at iba pang mga lugar ay brutal na pinapatay; at sa katunayan, kayo ay nakipagsabwatan sa mga mananalakay; at ngayon, alinsunod sa pampulitikang interes ng inyong rehimen, ang inyong konsensya ay biglang pumipiling gumising at kayo ay may kapalaluang nangangaral tungkol sa karapatang pantao ng mga Iranian!"
Ang Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng France noong Biyernes sa isang panayam sa Radio France Info ay nagpahayag na ang Paris ay hindi sasang-ayon sa pag-alis ng mga parusa ng Security Council laban sa Tehran hangga't hindi ito nasisiyahan sa mga probisyon ng pangwakas na kasunduan sa Iran. Idiniin ni Barrot na ang katatagan sa rehiyon ay hindi makakamit nang hindi tinutugunan ang ballistic missile program ng Iran at ang suporta sa mga proxy forces. Sa pagtukoy sa posisyon ng France bilang permanenteng miyembro ng Security Council, sinabi niya na "ang France ay dapat magbigay ng pag-apruba nito para sa pag-alis ng mga parusa."
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