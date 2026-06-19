Video| Matinding pambobomba ng Israel sa timog Lebanon sa ilalim ng tigil-putukan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Matinding pambobomba ng Israel sa timog Lebanon sa ilalim ng tigil-putukan.
Ang artilerya ng Zionist regime, sa pamamagitan ng malawakang pag-atake sa timog na lugar ng Lebanon, ay muling kinwestiyon ang marupok na tigil-putukan sa pagitan ng dalawang panig.
Ipinapakita ng mga larawang inilabas mula sa rehiyon ang pagsikat ng kalangitan ng timog Lebanon dahil sa matinding dami ng bombardment at pagsabog.
Ang mga pag-atakeng ito ay isinagawa sa panahong ang tigil-putukan sa pagitan ng mga partido ay idineklara pa ring umiiral, at ang mga alalahanin tungkol sa muling paglala ng mga labanan ay tumaas.
Beirut – Al Jazeera (Hunyo 19, 2026) – Sa kabila ng deklarasyon ng tigil-putukan, ang hukbo ng Zionist regime noong Biyernes ay nagsagawa ng malawakang air at artillery attacks sa iba't ibang lugar sa timog at silangang Lebanon na nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 47 katao at pagkakasugat ng 97 iba pa.
Isang matataas na opisyal ng Amerika ang nagkumpirma sa Reuters na ang Hezbollah at ang Zionist regime ay pumasok sa tigil-putukan mula 4:00 PM oras lokal (1:00 PM GMT). Gayunpaman, ang field reports ay nagpapahiwatig ng pagpapatuloy ng mga pag-atake sa sandali ng pagsisimula ng tigil-putukan. Iniulat ng mga news source ang hindi bababa sa 12 air strike sa lungsod ng Nabatieh pagkatapos ng deklarasyon ng tigil-putukan. Ang mga bayan ng "Al-Bayyad" at "Al-Qantara" ay tinarget din ng mabibigat na artillery attacks.
Inihayag ng Ministry of Health ng Lebanon na sa mga pag-atake noong Biyernes, 7 kababaihan at 2 bata ang kabilang sa mga biktima. Ang pinakamatinding pag-atake ay sa bayan ng "Harouf" sa Nabatieh area kung saan 7 katao, kabilang ang tatlong maliliit na bata at dalawang kabataang babae, ang namatay. Gayundin sa bayan ng "Al-Sharafiyah," isang rescue worker kasama ang kanyang pamilya ang na-martir.
Ang hukbo ng Zionist regime, sa pagbibigay-diin sa pagpapatuloy ng operasyon, ay nagpahayag na ang mga pwersa nito ay mananatili sa security zone ng timog Lebanon. Sa kabilang banda, ang Hezbollah, sa pagtanggi sa anumang unilateral na tigil-putukan, ay nag-ulat ng pagpapatuloy ng mga operasyon nito. Si Sheikh Naim Qassem, Kalihim Heneral ng Hezbollah, ay nagsabi na "ang proyekto ng pagkawasak ng Hezbollah ay nabigo." Ang Ministro ng Panloob na Seguridad ng Zionist regime, si Itamar Ben-Gvir, bilang tugon sa pagkamatay ng apat na sundalong Israeli, ay humiling ng "pagsunog sa Lebanon."
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