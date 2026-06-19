Washington – Mga ahensya ng balita ng Amerika (Hunyo 19, 2026) – Inangkin ni Mike Herzog, ambassador ng Zionist regime sa Estados Unidos, sa isang pan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Washington – Mga ahensya ng balita ng Amerika (Hunyo 19, 2026) – Inangkin ni Mike Herzog, ambassador ng Zionist regime sa Estados Unidos, sa isang panayam sa Fox News na itinigil ng hukbo ng Israel ang mga offensive operations nito sa Lebanon mula 11:30 AM oras ng Washington. Idiniin ni Herzog na ang mga pwersang Israeli ay mananatili sa "security zone" sa timog Lebanon upang sirain ang Hezbollah, at sinabi na kung ang Hezbollah ay susunod sa kasunduan at titigil sa mga aksyon nito, ang Israel ay kikilos nang mahinahon.
Gayunpaman, ang pag-aangkin na ito ay ginawa sa panahong mahigit 24 na oras matapos ang deklarasyon ng paghintong ito, wala pang balita ng pag-urong ng mga sundalong Israeli mula sa timog Lebanon ang inilabas, at ang field reports ay nagpapahiwatig ng pagpapatuloy ng air at artillery attacks ng Israel sa iba't ibang lugar ng Lebanon. Ipinahayag din noon ng Israeli military sources na sa kabila ng pag-unawa ng Iran at Amerika sa agarang pagtigil ng mga pag-atake sa lahat ng larangan, hindi itinuturing ng Israel ang sarili na obligado sa pagpapatupad ng probisyong ito at magpapatuloy sa mga operasyon nito sa Lebanon.
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