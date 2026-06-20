Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-New York – Pahayagang The Guardian (Hunyo 19, 2026) – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa pamamagitan ng muling pagpapalabas ng isang teksto na naghahambing sa kanya sa mga kilalang diktador sa kasaysayan kabilang sina Hitler, Stalin, Mao, Genghis Khan, at Attila, ay pumukaw ng isang bagong alon ng kontrobersya sa pampulitikang bilog ng Amerika. Bilang tugon sa tekstong ito na nag-claim na ang "malinaw na pagkakaiba" sa pagitan niya at ng mga makasaysayang pigurang ito ay ang kanyang "mas malawak na pandaigdigang impluwensya," sumulat si Trump: "Sa tingin ko ay maganda iyon!"
Inihayag ng The Guardian sa isang ulat na ang may-akda ng tekstong ito ay si "Dave King," at taliwas sa pag-aangkin ni Trump na siya ay isang "presidential historian," siya ay hindi isang kapani-paniwalang historyador. Si King ay isang negosyanteng Scottish na naninirahan sa South Africa at dating chairman ng Rangers Football Club sa Glasgow, na unang nakilala ni Trump noong siya ay caddie ng golfer na si Gary Player. Ang tekstong ito ay itinaas sa panayam noong Marso 2026 ni Trump sa mga mamamahayag ng New York Times na sina Maggie Haberman at Jonathan Swan para sa kanilang bagong aklat na pinamagatang "Regime Change" na ilalathala sa susunod na linggo. Batay sa ulat ng CNN, ipinakita ni Trump nang may pagmamalaki ang dalawang-pahinang dokumentong ito sa mga mamamahayag sa panayam na iyon at binanggit ang mga pangalan ng makapangyarihang mga tagagawa ng kasaysayan at ipinaliwanag kung paano ang bawat isa sa kanila ay nahuhuli kumpara sa kanyang kapangyarihan bilang Pangulo ng Amerika.
Binanggit din ng The Guardian na si Trump ay dati nang hayagang nagpahayag ng interes sa makapangyarihang mga pinuno ng kasaysayan at kontemporaryong mundo, kabilang sina Vladimir Putin at Kim Jong-un. Ang diskarteng ito, na naitala sa isang aklat batay sa higit isang libong panayam sa loob ng tatlong taon, ay sumasalamin sa natatanging pananaw ni Trump sa konsepto ng kapangyarihan at awtoridad; isang diskarte na palaging kontrobersyal sa pampulitikang bilog ng Amerika.
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