Video| Tel Aviv – Channel 12 Israel (Hunyo 20, 2026) – Iniulat ng Channel 12 Israel sa isang ulat na ang matataas na opisyal ng administrasyong Trump,

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tel Aviv – Channel 12 Israel (Hunyo 20, 2026) – Iniulat ng Channel 12 Israel sa isang ulat na ang matataas na opisyal ng administrasyong Trump, kabilang ang mga pigurang malapit kay Benjamin Netanyahu, sa isang hindi pa naganap na hakbang ay nakipag-ugnayan sa kanyang mga pampulitikang karibal kabilang sina Naftali Bennett at Gadi Eisenkot upang lumikha ng "impormal na mga channel ng komunikasyon" sa oposisyon ng Israel.
Batay sa ulat na ito, ang Washington, dahil sa sarili nitong pagsusuri na si Netanyahu ay malamang na matatalo sa paparating na halalan (na gaganapin sa Oktubre 2026 sa pinakahuli), ay nagsisikap na palakasin ang relasyon nito sa mga alternatibong opsyon nang maaga.
Mga pangunahing dahilan ng hindi kasiyahan ng Washington
Tatlong pangunahing salik ang binanggit ng Israeli media para sa pagbabago ng diskarte ng Washington:
1. Hindi kasiyahan sa mga patakaran sa Gaza at Lebanon: Naniniwala ang gobyerno ng Amerika na ang kasalukuyang mga patakaran ng gabinete ni Netanyahu sa Gaza ay "lubhang nakakasira sa internasyonal na imahe ng Israel at humahadlang sa proseso ng diplomatikong resolusyon sa rehiyon." May malalim ding hindi pagkakasundo sa paglala ng tensyon sa Lebanon.
2. Pag-aalala sa mga ekstremistang ministro: Ang mga opisyal ng Amerika ay lalong hindi nasisiyahan sa mga pahayag at aksyon ng mga ekstremistang ministro ng gabinete ni Netanyahu, kabilang sina Itamar Ben-Gvir at Bezalel Smotrich.
3. Electoral analysis: Ipinapakita ng mga kamakailang survey na ang mga karibal ni Netanyahu ay nauuna na sa kanya; batay sa isa sa mga pinakabagong survey, ang partidong "Yashar" sa ilalim ni Eisenkot sa unang pagkakataon ay nanguna sa Likud party.
Reaksyon ng oposisyon: Pag-aalala sa panghihimasok ni Trump pabor kay Netanyahu
Bilang tugon sa mga pag-unlad na ito, iniulat ng Yedioth Aharonoth na binanggit ang mga mapagkukunang may alam na ang matataas na miyembro ng oposisyon ng Israel ay nag-aalala tungkol sa panghihimasok ni Trump pabor kay Netanyahu sa paparating na halalan. Ang pag-aalala na ito ay tumindi pagkatapos na hayagang suportahan ni Trump si Netanyahu sa usapin ng pagpapatawad sa isang sundalong Israeli sa kanyang paglalakbay sa Israel.
Batay sa ulat na ito, ang mga kilalang pigura ng oposisyon ay nakipag-ugnayan kay Miriam Adelson (isa sa mga financial supporter at malapit kay Trump) at iba pang matataas na opisyal ng White House upang iparating na "ang Amerika ay hindi dapat makialam sa panloob na mga gawain ng isang malayang bansa." Idiniin ng isang matataas na miyembro ng oposisyon na "ang aming mensahe ay hindi dapat makialam sa panloob na mga gawain ng isang malayang bansa; lalo na hindi dapat sumuporta sa isang partikular na kandidato."
Naniniwala ang mga political expert na ang sabay-sabay na panggigipit ni Trump kay Netanyahu na itigil ang digmaan sa Lebanon sa paglapit ng halalan ng Israel ay nagpapalakas sa haka-haka na ang White House ay nagdidisenyo ng senaryo na alisin si Netanyahu at palitan siya ng mas katamtamang mga pigura tulad nina Bennett o Eisenkot.
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