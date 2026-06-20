Video| Paggitgit at kaguluhan ni Benny Gantz sa live broadcast ng Channel 12 Israel dahil sa paghuli ng Hezbollah sa mga pwersang Israeli!

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Paggitgit at kaguluhan ni Benny Gantz sa live broadcast ng Channel 12 Israel dahil sa paghuli ng Hezbollah sa mga pwersang Israeli!
Si Benny Gantz, dating kumander ng hukbo ng Israel at kasalukuyang miyembro ng oposisyon ng Zionist regime: "Hindi dapat sabihing Netanyahu! Dapat sabihing Netanyahu ang asno! Hindi ba ninyo alam na ang mga miyembro ng hukbo mula sa iba't ibang lugar ng Israel ay pinapatay sa timog Lebanon!"
Ang bansa ay nasa bingit ng pagbagsak at kayo ay nabulag dahil sa pagmamahal kay Netanyahu!
..........
328
Your Comment