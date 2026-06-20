Washington – X social network (Hunyo 19, 2026) – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Biyernes sa Truth Social ay inangkin na ang digmaan ay "lu

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Washington – X social network (Hunyo 19, 2026) – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Biyernes sa Truth Social ay inangkin na ang digmaan ay "lubhang nagpahina" sa military capability ng Iran at sumulat: "Pinahina ng digmaan ang Iran! Wala na itong air force, navy, air defense equipment, radar, o halos anumang bagay." Gayunpaman, maraming gumagamit ng X social network (dating Twitter) ang sumalungat sa pag-aangkin na ito at itinuring ang superioridad ng Iran laban sa Amerika bilang resulta ng dalawang salik: "popular power" at "dominasyon sa Strait of Hormuz."
Si Rania Khalek, Lebanese journalist, bilang tugon sa malawak na konsesyon ng Amerika sa memorandum na ito, ay sumulat: "Ang lahat ng nagagalit sa mga konsesyon na napilitang ibigay ng Amerika sa memorandum ng Iran at Amerika ay tila hindi nauunawaan na natalo ng mga Amerikano ang digmaang ito." Idiniin din ni Ali Abunimah, direktor ng website na "Electronic Intifada": "Nagbigay si Trump ng malawak na konsesyon sa Iran na nagpapakita ng tunay na balanse ng kapangyarihan pagkatapos ng pagkatalo ng Amerika at Israel."
Binanggit din ng mga Amerikanong gumagamit ang mga probisyon ng memorandum at itinuring ito bilang tanda ng malaking pagkatalo ng Amerika. Batay sa mga ulat, ang paglaban ng mga tao at Iranian forces ay pumigil sa hamon sa kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz. Nagtalo si Hassan Abi, Amerikanong influencer, na nanalo na ang Iran sa digmaan mula sa sandaling isinara nito ang Strait of Hormuz bilang tugon sa pag-atake ng Amerika; isang hakbang na hindi nito ginawa sa loob ng mga dekada ng presyon ng Amerika at Israel.
Batay sa AP-NORC survey na isinagawa noong Hunyo 11 hanggang 17, 2026, mga dalawang-katlo (65 porsyento) ng mga Amerikanong nasa hustong gulang ang nagpahayag ng hindi kasiyahan sa paraan ng pamamahala ni Trump sa Iran. Gayundin, 53 porsyento ng mga Amerikano ang nagsabing ang military action ng Amerika laban sa Iran ay "labis."
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