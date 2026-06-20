Video| Ilang sandali matapos ang pagsalakay ng Amerika at Israel sa Iran noong Pebrero 28, 2026, isang serye ng mga air strike ang tumama sa hilagang

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ilang sandali matapos ang pagsalakay ng Amerika at Israel sa Iran noong Pebrero 28, 2026, isang serye ng mga air strike ang tumama sa hilagang Tehran, partikular na sa lugar ng Vanak neighborhood. Kabilang sa mga naapektuhan ay ang Shahid Motahari Burn Hospital, ang tanging dalubhasang burn center sa Tehran.
Ang mga bagong nailabas na CCTV footage ay nagpapakita ng mga unang sandali ng pag-atake malapit sa ospital. Ayon sa mga ulat, ang mga pagsabog ay naganap nang napakalapit sa pasilidad, na yumanig sa gusali at nagdulot ng malawakang takot sa mga pasyente at kawani. Sa kabila ng kalapitan ng isang police barracks sa ospital, ang mga dokumentaryong video ay nagpapakita ng pinsala sa mismong gusali ng ospital, kabilang ang mga sirang bintana at nasirang pader.
Nailigtas ang ospital mula sa direktang pagtama, ngunit nagtamo ito ng malaking pinsala. Isang pader ang gumuho, at ang mga shrapnel ay tumama sa pharmacy storage, sa cold storage, at sa iba pang bahagi ng pasilidad. Sa kabutihang-palad, ang ospital ay na-evacuate bago ang pag-atake, at ang mga 14 hanggang 15 na pasyente ay nailipat sa ibang mga sentro.
Ang mga larawan mula sa Anadolu Agency ay nagpapakita ng lawak ng pinsala, na nagtulak sa Iranian Red Crescent Society na kondenahin ang pag-target sa medical infrastructure. Ang insidente ay binanggit din sa isang ulat ng UN tungkol sa mga sibilyang kaswalti at pinsala sa ospital.
Ang Shahid Motahari Burn Hospital, na taun-taon ay gumagamot ng humigit-kumulang 30,000 pasyente ng burn, ay isa sa hindi bababa sa limang ospital sa Iran na tinarget sa panahon ng labanan. Ang pag-atake, na idinisenyo upang maghatid ng "sinadyang mensahe" sa medical community, ay bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa civilian infrastructure.
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