Video| Najaf – ABNA news agency (Hunyo 19, 2026) – Sa okasyon ng buwan ng Muharram at mga araw ng pagluluksa para kay Imam Hussein, ang muling pagpapa

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Najaf – ABNA news agency (Hunyo 19, 2026) – Sa okasyon ng buwan ng Muharram at mga araw ng pagluluksa para kay Imam Hussein, ang muling pagpapalabas ng isang pahayag ni Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib (sumakanya nawa ang kapayapaan) tungkol sa pag-asa sa Banal na awa ay nakakuha ng atensyon ng maraming gumagamit sa cyberspace.
Sa hadith na ito, na isinalaysay sa Nahj al-Balagha at mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng hadith, sinabi ng Amir al-Mu'minin: "Huwag kailanman mawalan ng pag-asa sa awa ng Diyos, kahit na ang inyong mga kasalanan ay kasinglaki ng mga bundok; sapagkat ang pintuan ng pagsisisi ay bukas hanggang sa oras ng kamatayan." Ang mahalagang salitang ito, sa kondisyon kung saan ang mga mananampalataya sa buwan ng Muharram ay hinihikayat na magsisi at bumalik sa Diyos, ay nagdadala ng mensahe ng pag-asa at Banal na awa, at muling nagbibigay-diin sa kahalagahan ng paghingi ng tawad at pagbabalik sa Panginoon.
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