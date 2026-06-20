Video| Mga prusisyon ng pagluluksa sa bayan ng Al-Akr, Bahrain, sa kabila ng pagbabawal ng rehimen

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga prusisyon ng pagluluksa sa bayan ng Al-Akr, Bahrain, sa kabila ng pagbabawal ng rehimen.
Ang mga residente ng bayan ng Al-Akr sa Bahrain, sa kabila ng ipinataw na pagbabawal, sa pamamagitan ng pagdalo sa isang prusisyon ng pagluluksa, ay nagpahayag ng kanilang pagmamahal at debosyon sa Panginoon at Hari ng mga Martir, Imam Hussein, at sumigaw ng slogan na Hayhat minna al-dhilla.
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