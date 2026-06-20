Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hebrew media (Hunyo 20, 2026) – Iniulat ng mga mapagkukunan ng balita ng Zionist regime kaninang madaling-araw (Sabado) ang paglitaw ng isang mabigat na security incident sa timog Lebanon. Batay sa mga ulat na ito, ang matinding labanan ay naganap sa pagitan ng mga mandirigma ng Hezbollah at mga sundalo ng hukbo ng Israel sa estratehikong lugar ng "Ali al-Taher."
Ayon sa ulat ng IRNA, inihayag ng Hezbollah na tinarget nito ang isang yunit ng hukbo ng Israel sa pamamagitan ng pagsabog ng isang roadside bomb habang ito ay sumusulong patungo sa lugar ng "Ali al-Taher" sa timog Lebanon. Batay sa pahayag ng Hezbollah, ang mga pwersa ng hukbo ng Zionist regime sa nakalipas na apat na araw ay gumawa ng ilang pagtatangka na sumulong patungo sa nayon ng Kafr Tibnit at sa lugar ng Ali al-Taher, na ang lahat ng mga pagtatangka na ito ay nabigo.
Batay sa ulat ng Middle East Eye, ang mga mandirigma ng Hezbollah ay nambitag ng isang Israeli armored at infantry unit na naglalayong sumulong malapit sa Ali al-Taher area, at habang winasak ang tatlong Merkava tank gamit ang mga guided missile, ipinagpatuloy nila ang kanilang mga pag-atake gamit ang mga rocket at artilerya. Sinunog din ng Hezbollah ang isa pang tanke gamit ang mga landmine.
Sa pagpapatuloy ng mga labanang ito, tinarget ng Hezbollah ang isang pangalawang yunit ng Israeli forces na pumasok sa lugar sa ilalim ng takip ng usok upang tulungan ang mga nasugatan, gamit ang mga missile at mortar, at nagdulot ng pinsala sa kanila. Iniulat din na ang mga mujahideen, gamit ang "Ababil" suicide drones, ay natukoy at tinarget ang isang infantry group ng kaaway na naglalayong pumasok sa hilagang-silangang suburb ng nayon ng Kafr Tibnit.
Sa kabila ng deklarasyon ng tigil-putukan noong Biyernes (Hunyo 19), ang mga labanan sa timog Lebanon ay nagpapatuloy, at batay sa estadistika ng Ministry of Health ng Lebanon, ang air strike noong Biyernes ay nag-iwan ng hindi bababa sa 47 patay at 97 sugatan. Ipinahayag din ng hukbo ng Zionist regime na nawalan ito ng apat sa mga sundalo nito sa mga labanan sa timog Lebanon. Wala pang karagdagang detalye tungkol sa mga posibleng nasawi sa kamakailang labanang ito ang inilabas.
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