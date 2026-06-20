Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Beirut – Al Jazeera (Hunyo 20, 2026) – Sa kabila ng pagpapalawig ng tigil-putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah, ang hukbo ng Zionist regime mula sa madaling-araw ngayon (Sabado) ay nagsagawa ng higit 20 air at artillery attacks sa iba't ibang lugar sa timog Lebanon.
Batay sa ulat ng Lebanese Civil Defense, ang mga pag-atakeng ito ay nag-iwan ng hindi bababa sa 16 na patay at 12 sugatan. Ang Nabatieh district at ang mga nakapaligid na nayon nito kabilang ang "Arab Salim," "Deir al-Zahrani," "Dweir," "Al-Sharqiyah," "Harouf," at "Kafr Sir" ang pinakanasira. Inihayag din ng hukbo ng Lebanon na isa sa mga sundalo nito ang na-martir sa Israeli air strike sa "Kfar Rumman-Nabatieh" road.
Inilarawan ng hukbo ng Israel ang mga pag-atakeng ito bilang reaksyon sa pagpapaputok ng higit 50 projectiles ng Hezbollah patungo sa mga pwersa nito sa timog Lebanon kagabi. Gayunpaman, ang Hezbollah, habang binibigyang-diin ang karapatang tumugon sa mga pag-atake ng Israel, ay nagpahayag na hangga't ang mga puwersang mananakop ay nananatili sa teritoryo ng Lebanon, ang paglaban ay lehitimo.
Ang mga pag-atakeng ito ay naganap sa panahong ang tigil-putukan noong Biyernes (Hunyo 19) ay idineklara sa pamamagitan ng pamamagitan ng Amerika na may layuning wakasan ang mga labanan sa Lebanon. Gayunpaman, idiniin ng hukbo ng Israel na magpapatuloy ito sa mga operasyon nito sa security zone ng timog Lebanon hanggang sa maalis ang mga banta.
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