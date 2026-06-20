Sanaa – Yemen social media (Hunyo 20, 2026) – Kasabay ng patuloy na air at artillery attacks ng Zionist regime sa timog Lebanon at paglala ng mga laba

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sanaa – Yemen social media (Hunyo 20, 2026) – Kasabay ng patuloy na air at artillery attacks ng Zionist regime sa timog Lebanon at paglala ng mga labanan, si Kamal Sharaf, kilalang Yemeni cartoonist, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang bagong akda, ay nagpakita ng matinding reaksyon sa kalagayan ng tigil-putukan at "papel na kapayapaan" sa Lebanon.
Sa cartoon na ito, na malawakang ibinalita sa social media, tinukoy ni Sharaf, nang may mapanuring pananaw sa kasunduan sa tigil-putukan sa pagitan ng mga partido, ang agwat sa pagitan ng mga pampulitikang pangako at field reality. Ang artistang Yemeni na ito, na dati nang kilala sa kanyang mga akda tungkol sa digmaan sa Gaza at blockade sa Yemen, sa bagong akdang ito ay nagbigay-diin sa pagpapatuloy ng mga pag-atake ng Israel sa Lebanon sa kabila ng deklarasyon ng tigil-putukan, at inilarawan ito bilang "papel na kapayapaan" at "isang sabwatan upang pahinain ang paglaban."
Sa cartoon na ito, nagbabala si Sharaf na ang anumang kasunduan na hindi humahantong sa tunay na pagtigil ng mga pag-atake at kumpletong pag-urong ng mga mananakop mula sa timog Lebanon ay nangangahulugan lamang ng pagpapatuloy ng digmaan sa pamamagitan ng iba pang mga kasangkapan at "pagsasara ng larangan para sa usapan." Ang cartoon na ito ay inilabas sa panahong ang napagkasunduang tigil-putukan sa pagitan ng Iran at Amerika at ang deklarasyon nito ng ilang Kanluraning bansa, sa praktika, ay hindi nagawang ihinto ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon.
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